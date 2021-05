Belarra saca a relucir las tensiones en el Gobierno: “Estamos cansadas de arrastrar al PSOE”

El PSOE ya no tendrá que lidiar con Pablo Iglesias y sus exigencias, pero eso no quiere decir que la aspirante a sucederle como líder de Podemos, Ione Belarra, no vaya a ponerle las cosas fáciles a los socialistas. Toda la actualidad está centrada en el posible indulto por parte del Ejecutivo a los presos independentistas para contentar a los socios catalanes de Pedro Sánchez. Sin embargo, para salvar la legislatura también tendrá que complacer a sus otros socios, los del Gobierno. Y es que las tensiones entre PSOE y Podemos no desaparecen tras la huida del vicepresidente segundo.

Leer más: Barones socialistas piden una postura común sobre los indultos frente a la de Sánchez

Así lo ha mostrado este sábado Belarra en un acto de presentación de su candidatura para ser la próxima secretaria general de la formación morada, en el municipio madrileño de Getafe. “Estamos cansadas de arrastrar (al PSOE), de tirar de la cuerda”, ha asegurado en referencia a la Ley de Vivienda, todavía sin aprobar por los choques entre ambos partidos y, en concreto, por la negativa de los socialistas a regular el precio del alquiler, uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de coalición.

La ministra de Derechos Sociales también ha hecho mención a la Ley Trans y a todas las trabas que ha puesto la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para sacarla adelante. De no ser por ellas, Belarra ha señalado que ya estaría aprobada, por lo que ha pedido al Gobierno de coalición que deje al Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, “hacer las leyes que quiere”.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (d), y la ministra de Igualdad, Irene Montero, aplauden durante la presentación de todos los miembros de su candidatura a la cuarta asamblea ciudadana estatal de Podemos (Vistalegre IV) en el inicio oficial de su campaña como candidata a la secretaría general de Podemos. EFE/Kai Försterling

En el encuentro con los simpatizantes, Belarra ha garantizado el esfuerzo que Podemos ha llevado a cabo para cumplir con los pactos de Gobierno. Especialmente en el tema de la vivienda ya que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aboga por un modelo de incentivos fiscales a los propietarios que bajen la renta de inquilinos. De esta forma la ministra deja claro que Podemos seguirá la misma línea que Iglesias. El líder fundador desaparece, pero la esencia del partido es la misma.

Belarra dice que no se conforma con gobernar con el PSOE de cara a 2023

La candidata a dirigir Podemos ha señalado, en clave electoral, que el partido no se conforma con gobernar en minoría con el PSOE y que tiene como objetivo que de los próximos comicios, en 2023, salga como presidenta Yolanda Díaz, actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.

Leer más: Sánchez para los pies a Podemos tras los ataques a Marruecos

“Vamos a llegar donde nos lleven nuestros sueños”, ha proclamado Belarra desde su convencimiento de que Podemos tiene que gobernar en mayoría para ser “el motor de las transformaciones sociales más importantes de este país”.

“Es la hora de las mujeres y de ponernos al frente. Necesitamos liderazgos de mujeres, pero, sobre todo, liderazgos feministas”, ha recalcado Belarra antes de dirigirse a quienes no entienden que sean mujeres los seis primeros puestos de su candidatura.