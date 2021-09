Bruselas presiona a Sánchez para que reforme el sistema de elección del CGPJ

Pedro Sánchez ha vuelto a recibir un toque de atención desde Europa por el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto PSOE como PP se han mostrado incapaces de llegar a un acuerdo para que este órgano, tras más de mil días, deje de estar en funciones. Los de Pablo Casado han puesto como línea roja el cambio en el sistema de elección de los jueces, una propuesta en la que se ha vuelto a insistir desde Bruselas.

Esta vez la presión viene por parte del director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Daniel Calleja, quien ha hecho hincapié en la necesidad de, por un lado, renovar el CGPJ y, por el otro, llevar a cabo una reforma en la forma de elegir a los magistrados. Eso sí, no ha dejado claro qué cuestión se debe abordar primero. “Tiene que resolverse a nivel nacional”, ha puntualizado.

Así lo ha asegurado Calleja en su intervención en un evento organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), recogido por Efe, en la que ha aprovechado para recordar que España debe atender a las “recomendaciones del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia, del grupo Greco y de la propia Comisión Europea”, que ya expresaron “su preocupación” por el último informe anual.

Sin embargo, para el PP el orden está muy claro: el primer paso es negociar la reforma del CGPJ y después ya su renovación. Los populares temen que si pactan el relevo del CGPJ con el Gobierno, luego no se produzca la reforma. “No estamos en una situación normal porque para acordar con Sánchez hay que fiarse de él”, subrayó este martes el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en una entrevista en TVE.

En concreto, los de Pablo Casado exigen que la mitad del órgano sea elegido por los propios jueces. Y este martes llevó una propuesta al Congreso de los Diputados que fue rechazada. “Renovaremos el CGPJ en cuanto Sánchez cumpla su palabra y responsabilidad de no atacar la separación de poderes y dejar que los jueces elijan a los jueces“, señaló el líder del PP.

La CE dice que el sistema judicial debe parecer independiente

No obstante, la independencia judicial del sistema español no preocupa en Europa. El director general del Servicio Jurídico de la CE ha afirmado que existe una opinión “globalmente positiva” en el seno de la Comisión sobre este asunto. Pero ha advertido: “El sistema no solo tiene que ser independiente, también parecerlo para evitar percepciones de politización”.

En esta misma línea se pronunció este lunes el comisario de Justicia, Didier Reynders, en declaraciones a la prensa, después de reunirse con los representantes de cuatro asociaciones de jueces españolas.

“No tenemos una preocupación sobre la independencia de los jueces en España sino sobre un punto específico”, apuntó. “El problema es por apariencia que eso da a los ciudadanos, cuando tienen una situación de un CGPJ interino y falta la capacidad de nombrar a nuevos miembros”, agregó.

Además, Reyders se mostró optimista. “Parece que es posible un acuerdo con las asociaciones de jueces y hay un claro compromiso de los partidos políticos de tratar de encontrar la vía hacia una solución, pero con qué tipo de acuerdo es la cuestión que se debatirá en el futuro próximo”, aseguró.

Y recordó que desde el inicio del mandato de la presente Comisión Europea, Bruselas ha tratado de comprometer a los diferentes actores en la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España.