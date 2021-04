Casado estalla contra Sánchez: “¿Quién se cree que es? No ha contado con nadie”

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, lanzó este miércoles el discurso más duro contra el presidente tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. El principal partido de la oposición no tiene contacto con el Ejecutivo, ni tenía conocimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España tiene que presentar en Bruselas. “Acabamos de ver un auténtico desprecio al Parlamento. ¿Pero usted quién se cree que es? No ha contado con nadie”, le espetó Casado a Sánchez desde la tribuna del Congreso.

Sin leer ni ningún papel en la mano, Casado, fiel a su estilo, no dejó ninguna crítica en el tintero y lo hizo con contundencia. Tanta que enfadó a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sentada al lado del presidente. La ministra no hacía más que comentar al oído de Sánchez y mover las manos con profundo malestar visible entre los allí presentes.

“Viene a presentar un plan que según sus palabras es lo más importante del último siglo. Según su informe, lo vamos a pagar hasta 2058. Incumple una resolución que dice que se tiene que pactar con los agentes implicados. Y pone su vicepresidenta un tuit a las ocho de la noche con 200 páginas del Plan de Recuperación. ¿Dónde se cree que está? Primero dice que no va a detallar las reformas porque estoy en campaña electoral. Luego, va a retrasar la concreción presupuestaria porque me viene mejor en campaña. No es dinero suyo, es dinero de los españoles”, criticó Casado.

“Anuncia ocho veces lo mismo. Es como intentar vender una pizza recalentada ocho veces. Sin decir los ingredientes ni cuánto cuesta. Usted no ha negociado este plan. Ha ido a reconocer un Plan de Recuperación a Bruselas, donde reconoció que estuvo cuatro días chupando rueda. Negociaron las mujeres del PP Europeo”, continuó desde la tribuna el líder del PP.

Asimismo, Casado acusó a Sánchez de “ser gafe” con las vacunas. “Empieza a ser gafe. Cuando habló de la AstraZeneca, hay un problema en la Administración por parte de algún problema sanitario. Cuando habla de la Sputnik, sale Merkel y dice que lo está negociando. Cuando habla de la Janssen, también se suspende. No hable más de vacunas. Usted solo pone pegatinas. A usted no le ha dado la gana legislar, prefiere gobernar como Napoleón, con el Real Decreto”.

El popular detalló las consecuencias sociales de la pandemia: “Viene aquí a presumir y no hemos dejado a nadie atrás, dos millones de familias españolas hacen colas del hambre, un millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro, 55.000 ancianos han muerto esperando su prestación por dependencia, 30.000 han muerto en residencias de ancianos que su vicepresidente no se ha dignado ni en visitar durante un año de gestión”, señaló en referencia a Pablo Iglesias.

El líder del PP reprochó también a Sánchez que comenzase su intervención elogiando la República, de cuya proclamación se cumplen este miércoles noventa años, un aniversario que no recuerdan -dijo- por ser fechas que “han dividido a los españoles”.

“No celebramos fechas que han dividido a los españoles, celebramos el Estado de derecho y la Constitución”, recalcó Casado en su intervención en el pleno al señalar que es una onomástica que ni siquiera el líder histórico del Partido Comunista, Santiago Carrillo, consideraba que se debía de rememorar.

Para el líder de la oposición, Sánchez es “el peor presidente de la democracia española” y el que “malogre” la recuperación de la crisis provocada por la pandemia.

De este modo, Casado puso punto y final a una intervención muy dura contra el presidente del Gobierno, que ha acudido a la Cámara a explicar su plan de recuperación y a dar cuenta del estado de alarma.