Casado justifica su rechazo a la reforma laboral: “Llega en el peor momento porque lideramos el paro”

El primer acto de precampaña del PP de las elecciones de Castilla y León, previstas para el próximo 13 de febrero, se ha basado en atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, a su reforma laboral. Pablo Casado ha cargado contra el presidente del Ejecutivo por no hablar en ningún momento con la oposición. “Hace lo que da la gana, deroga lo que hizo el PP y luego nos hace responsables de no apoyarle”, ha asegurado este sábado en Salamanca, durante la Convención Intermunicipal de los populares en esta región.

“¿Porque solo deroguen un 10% de nuestra reforma tenemos que aprobar su derogación?”, se ha cuestionado el líder de los populares, que además considera que esta reforma llega en el “peor momento” para España. “Lideramos las cifras de paro y no responde a las verdaderas necesidades del mercado”, ha aseverado. “Para eso, que no cuenten con el PP”, ha apostillado.

En este sentido, el PP ha defendido de nuevo la mochila austríaca que según ha apuntado la apoya tanto el Banco de España como la Unión Europea. “Daría más empleabilidad a las mujeres o los jóvenes, y aliviaría el coste de las prestaciones por desempleo y del sistema de las pensiones a medio plazo”, ha insistido sobre este sistema que propone que el empresario cree un fondo individual para cada trabajador que sustituya al modelo de indemnización por despido.

Casado, que ha participado virtualmente por estar de cuarentena tras haber dado positivo en coronavirus, ha atacado en su intervención al Gobierno por su “arrogancia”. Entre otras cuestiones, le ha culpado de “abandonar a las comunidades con la sexta ola de covid”; no permitir elegir a las familias” la educación de sus hijos”; “romper el pacto con los agentes sociales sobre las pensiones” y utilizar “los fondos europeos como una subasta para beneficiar a comunidades y ayuntamientos gobernados por el PSOE”.

Y, como no, también ha hecho referencia a la subida desorbitada de la luz y ha puntualizado que, según The Economist, España es el peor de los 23 países analizados en cuanto a la gestión económica de la pandemia y lidera las cifras de desempleo e inflación. Además, ha criticado que el Gobierno persiga a la energía nuclear y al gas, cuando en Europa se va en la dirección contraria, y que apueste por la cerrar la industria electrointensiva, “cuando tantos españoles no pueden encender la calefacción porque no tienen para pagar el recibo“.

Casado exige la destitución de Garzón

Tampoco podía faltar en su discurso la crisis cárnica. “Sánchez debe cesar a Garzón y si no puede, tendrá que asumir la responsabilidad de que no es capaz ni de cambiar su gobierno porque depende de los partidos radicales con los que no quería pactar”, ha afirmado después de que el ministro de Consumo criticara en una entrevista publicada en el diario británico The Guardian la sostenibilidad y la calidad del producto de las macrogranjas en España, de las que aseguró que contaminaban y exportaban carne de mala calidad de animales maltratados.

El líder de los populares ha salido en defensa de los agricultores y ganaderos a los que, en su opinión, les “quitan el sueño” los ministros de Sánchez y “que se levantan a las cinco de la mañana y no tienen vacaciones” porque no pueden dejar de alimentar ni ordeñar a su ganado un solo día del año.

Casado se ha dirigido a “los urbanitas que piensan que las salchichas se imprimen en 3D” que la ganadería en España supone 15.000 millones de euros en producción, 9.000 millones en exportaciones y que da trabajo indirectamente a dos millones de personas. “Son exportaciones que se ponen en juego cuando en la prensa internacional se afirma que se exporta carne de mala calidad”, ha señalado.

“La carne española es la mejor del mundo, tanto la que se lleva directamente a la carnicería como los productos famosos en el mundo entero”, ha puntualizado el líder de la oposición. No obstante, las críticas de Garzón no van dirigidas a la carne en general, sino a la ganadería industrial, que considera que no es sostenible porque contamina los suelos y el agua. “Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional”, aseguró el ministro.