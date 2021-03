Chile, Emiratos Árabes o Seychelles: su receta para adelantar a España en las vacunaciones

El mundo vive la mayor campaña de inmunización de la historia y, por ahora, España se mantiene entre los países que más dosis están administrando a su población.

El objetivo del Gobierno español es el de la Unión Europea: conseguir la inmunidad de rebaño a lo largo del verano.

Aunque los expertos tienen confianza en que aún podrá conseguirse, lo cierto es que la campaña de vacunación europea ha sido lastrada por los retrasos en la reserva y suministro de las dosis y algunos problemas logísticos.

La situación está empezando a generar tensión entre los países de la UE, que están buscando alternativas fuera del bloque para conseguir inmunizar a su población.

Lo cierto es que varios países —como Reino Unido, Israel, Serbia, las Islas Seychelles, Chile o Emiratos Árabes Unidos— han conseguido inmunizar a un mayor número de su población que el resto de países europeos, y algunos de ellos incluso podrían lograr la inmunidad de rebaño en los próximos meses.

Agathe Demarais es la directora de previsión global de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que ha realizado algunas de las investigaciones más completas sobre el tema, y asegura a la BBC que, en general, se cumple el previsible éxito de los países más ricos, esa no es toda la historia.

Esto es lo que han hecho bien los países que están vacunando a su población a más velocidad.

Israel es el país que mantiene el mayor ritmo de vacunación hasta la fecha

Con un 54,2% de la población habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna y un 39,4% completamente protegida, Israel es el país que lidera la campaña mundial de inmunización.

Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel, aseguró en un panel de expertos organizado por Teva Pharmaceutics que los puntos fuertes de la campaña de vacunación ha sido el manejo centralizado, un sistema de atención hospitalaria muy fuerte y un sistema digitalizado que ha mantenido la conexión constante entre el ciudadano y el sistema de salud.

Además, Gidron subrayó la atención especial que han recibido las residencias de ancianos en el proceso de vacunación.

Rafael Borras, de Teva Pharmaceuticals, desgranó los puntos que han permitido vacunar entre 150 y 200.000 personas diarias en Israel.

Un sistema sanitario sólido.

Sistemas digitales maduros y avanzados que permiten que el ciudadano sabe cuándo se debe vacunar, en qué punto y tiene todo un seguimiento posterior.

Un agresivo esfuerzo en adquisición de vacunas que comenzó con mucha anticipación.

Una estrecha colaboración entre la propia administración con empresas y proveedores externos.

Una campaña intensa para convencer a la población de la necesidad de vacunarse.

La campaña de vacunación en Reino Unido enmienda la anterior gestión de Boris Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha enfrentado a grandes críticas durante la pandemia de coronavirus por sus polémicas decisiones.

Reacio a imponer el confinamiento y a adoptar restricciones a tiempo, su gestión hizo que Reino Unido fuera uno de los países más afectados durante las primeras olas de la crisis sanitaria.

Sin embargo, la campaña de vacunación que está llevando a cabo está sirviendo como la mejor enmienda a sus anteriores decisiones.

A finales de febrero, Reino Unido había vacunado a más de 20 millones de personas —más de una cuarta parte de la población— con al menos una primera dosis. Solo Israel, Seychelles y Emiratos Árabes Unidos han actuado con mayor rapidez.

El éxito se debe a varios motivos que recoge The New York Times. En primer lugar, el Gobierno británico no tardó en reservar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, y su organismo regulador nacional fue el primero del mundo en aprobar ambas.

Sanofi y GSK empiezan un nuevo ensayo tras los retrasos en el desarrollo de su vacuna contra el coronavirus

Además, el país también ha podido acelerar el ritmo de las primeras dosis al permitir hasta 12 semanas entre las inyecciones —una medida polémica que todavía no cuenta con el aval de los expertos—mientras que la mayoría de los países se esfuerzan porque sean solo 3.

La confianza en el Sistema Nacional de Salud británico también ha tenido que ver, ya que el escepticismo frente a la vacuna ha sido muy bajo en Reino Unido. Además, se han establecido puntos de vacunación de tal forma que cada ciudadano tuviera un centro para ir a vacunarse a como mucho 16 kilómetros de su casa.

En muchos casos, el éxito de la campaña se debe también a las vacunas rusas y chinas

Serbia es el octavo país del mundo en cuanto a porcentaje de población vacunada, por delante de cualquier país de la UE.

Su éxito se debe en parte a la eficacia de la campaña, pero también se beneficia del interés que tienen Rusia y China en los países de Europa del Este, según explica la BBC. Ahora mismo, Serbia es uno de los pocos sitios donde la vacuna rusa Sputnik V y la china SinoPharm ya están disponibles.

Sobre el papel, los serbios pueden elegir qué vacuna prefieren: Pfizer, Sputnik o SinoPharm. En realidad, la mayoría acaba recibiendo SinoPharm.

Es el caso también de los Emiratos Árabes Unidos, que también dependen en gran medida de la vacuna de SinoPharm, ya que constituye el 80% de las dosis que se administran allí en estos momentos.

De hecho, el país está construyendo una planta de producción de la farmacéutica china.

El número de habitantes a vacunar juega también un papel fundamental

Por supuesto, el número de habitantes ayuda. De hecho, un análisis de la Unidad de Inteligencia de The Economist y recogido por la BBC asegura que ser una superpotencia en la producción de vacunas como India y China no significa que inmunizarán primero a su población debido a la gran cantidad de personas.

En el caso de las Islas Seychelles, la poca población y la diplomacia han constituido la receta perfecta del éxito de un país que ha vacunado ya a casi el 60% de su población.

Su campaña de vacunación comenzó en enero con 50.000 dosis de la vacuna Sinopharm, de fabricación china, donadas por los Emiratos Árabes Unidos, un estrecho socio comercial, según informa Seychelles News Agency.

Además, India donó 50.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca fabricada por el Serum Institute de la India y el Gobierno anunció que comprarían 40.000 dosis más.

En total, las Islas Seychelles cuentan con una población de 100.000 habitantes que depende del turismo, por lo que el Gobierno quiere alcanzar cuanto antes la inmunidad de rebaño para reactivar la economía.

Chile, el país latinoamericano que se sitúa a la cabeza de la inmunización

El Gobierno chileno también ha jugado bien sus cartas para gestionar la campaña de vacunación, intentando sacudirse de encima las críticas por su respuesta anterior a la crisis sanitaria.

El país ha conseguido recibir vacunas a menor precio, alegando dificultades económicas para hacerse con las dosis como consecuencia de la pandemia.

Pero el Gobierno chileno no solo ha tenido éxito alegando falta de fondos. También ha adquirido dosis mediante la creación de una cartera de vacunas muy diversa, compuesta por diferentes tipos en distintas fases de desarrollo, para cubrir los riesgos, explica The Conversation.

Por ello, el país recibe (o recibirá) vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Johnson & Johnson, así como de la iniciativa COVAX.

Algunos de esos acuerdos se alcanzaron muy temprano, lo que ha beneficiado a Chile, que ya ha vacunado a casi el 20% de su población.

