La vacuna de Pfizer produce solo un 33% de los anticuerpos ante la cepa sudafricana

Las nuevas variantes del coronavirus se expanden por España mientras que cada vez más estudios alertan sobre el efecto negativo que pueden tener en la vacuna. Las farmacéuticas insisten en que sus inyecciones funcionan igualmente ante estas mutaciones. Sin embargo, según un estudio publicado este miércoles en The New England Journal of Medicine, el antídoto de Pfizer reduce significativamente la eficacia contra la cepa sudafricana, asociada a una mayor virulencia.

En concreto, la vacuna de la farmacéutica estadounidense, la primera en autorizarse en la Unión Europea y de la que España recibirá 20,8 millones de dosis adicionales a partir de abril, produce solo un tercio de los anticuerpos -un 33%- de los que produce para el virus original, según la investigación que se ha realizado con experimentos en 20 pacientes.

Ante estos resultados tanto Pfizer como su socia Biontech aseguraron, según recoge Financial Times, que no existía “evidencia clínica” de que las personas que habían recibido el pinchazo de su remedio anticovid estuvieran menos protegidas contras las nuevas variantes. No obstante, es difícil sacar conclusiones sobre cuál será el efecto de estas mutaciones en los humanos.

En cualquier caso, Pfizer ha aclarado que está llevando a cabo inversiones y hablando con las agencias reguladoras para solicitar la autorización de una vacuna actualizada o una inyección de refuerzo. Aunque solo en el caso de que se identifique que, en efecto, la protección que da la vacuna es menor.

Las vacunas de Moderna, J&J y Novavax también pierden eficacia

Pfizer no es la única que enfrenta este problema. Sudáfrica paralizó la aprobación de la vacuna de la Universidad de Oxford y Astrazeneca tras conocer que los datos indicaban que su inyección no protegía contra el coronavirus leve y moderado. Además, científicos sudafricanos descubrieron que lo mismo ocurría con los antídotos de Johnson & Johnson y Novavax. Ambas son menos efectivas contra la variante.

En el caso de Moderna, la compañía anunció que la concentración de anticuerpos contra la variante sudafricana era hasta seis veces menor, aunque suficiente para proteger. El aspecto positivo es que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna se basan en la tecnología de ARN mensajero que puede adaptarse rápidamente a nuevas variantes.

Pfizer y Moderna aseguran que sus vacunas son efectivas ante la cepa británica

Y aunque la cepa sudafricana está dando problemas, al menos, la británica, más extendida por Europa, no perjudica a las vacunas de Pfizer y Moderna. Los investigadores han comprobado que ambas son eficaces para bloquear las infecciones de Covid-19 provocadas por la cepa británica

Respecto a la de Pfizer, un equipo de investigación de los laboratorios Biontech concluyeron que la inyección era capaz de bloquear la entrada de la variante, conocida científicamente como B.1.1.7. Los anticuerpos han funcionado con éxito en 16 pacientes, de los cuales la mitad tenía más de 55 años, según publicó el citado diario.

En cuanto a Moderna, Stéphane Bancel, consejero delegado, destacó la importancia de ser proactivos a la par que el virus evoluciona. “Nos animan los nuevos datos, que refuerzan nuestra confianza de que la vacuna de la covid-19 de Moderna deberían proteger contra estas nuevas variantes detectadas”, indicó en un comunicado.