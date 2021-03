El pasaporte de vacunación covid no estará listo antes del verano

Una vez que la crisis sanitaria avanza por buen cauce -a priori- gracias a la campaña de vacunación contra la Covid-19, la Unión Europea intenta atajar la económica con lo que la Unión Europea ha denominado pasaporte de vacunación. Pero este documento, que permitiría la circulación de los ciudadanos por los 27 países miembros durante el próximo verano, todavía está lejos de ser una realidad por falta de medios materiales.

La Comisión Europea tiene intención de presentar este mes una propuesta que permita emitir certificados de inmunidad ante el coronavirus. “Estamos trabajando para establecer un marco de confianza y una infraestructura digital que facilite la autenticación de tales documentos”, asegura una nota informativa distribuida este martes a las delegaciones nacionales en Bruselas. Sin embargo, Bloomberg ha adelantado que, según el memorándum de la reunión, “el trabajo técnico que sustenta dicha plataforma podría requerir de tres a cuatro meses”.

De ser así, los países más dependientes del turismo perderían de nuevo otra temporada estival. Según este documento, los estados miembros deben indicar cuáles son sus posturas al respecto antes de que la CE presente una propuesta legislativa este mes. Y es que todavía quedan muchos flecos por resolver, entre otros, si solo servirán para viajar dentro del bloque comunitario o también fuera.

El pasaporte covid requiere de medidas de emergencia

Por otro lado, según el memorándum, todavía hay que solucionar algunas dudas científicas como cuánto tiempo es inmune a la reinfección una persona que ha sobrevivido a la enfermedad o si su organismo será resistente a las variantes del virus.

“Se debe acordar previamente la gama de medidas de emergencia que pueden ser necesarias en tal caso, en lo que respecta a las pruebas, la cuarentena, así como las restricciones de viaje”, apunta este informe.

Las economías que dependen de este sector han presionado para impulsar este proyecto que permitiría cierta apariencia de normalidad tras más de un año de pandemia. Entre ellas, España. El Gobierno aplaudió esta iniciativa que “podría reactivar la movilidad”, aseguró la titular de Turismo, Reyes Maroto.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, trabaja en un protocolo para garantizar la llegada de visitantes a la Comunidad Valenciana con un corredor turístico seguro.

Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, contradijo el discurso de la ministra a la que alertó que España no podía “hacer bandera” de este proyecto porque, en línea con lo que establece el memorándum de la Comisión Europea, “no se puede desarrollar en poco tiempo”.

La comunidad científica rechaza el documento de vacunación para viajar

El pasaporte covid también enfrenta a la comunidad científica con los sectores turístico y hostelero. Ambos exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que active este documento cuanto antes. Sin ir más lejos, este martes Asociación de Líneas Aéreas (ALA) pidió al Gobierno que definiera “cuanto antes” junto al sector los pasos necesarios y así “asegurar la reactivación de la temporada de verano y de certezas” a pasajeros y aerolíneas”.

Esta es una de las muchas presiones recibidas después de que España cerrara el 2020 con las peores cifras de visitantes desde el extranjero desde el año 1969 como consecuencia de las fuertes medidas sanitarias y las restricciones internacionales de viaje El resultado fue la pérdida de más de 72.000 millones de euros en ingresos, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero estas peticiones chocan con las opiniones de los expertos, quienes rechazan este pasaporte. En este sentido destacan voces como la de la viróloga por excelencia Margarita del Val, que aseguró que este proyecto no era fiable. “Se van a convertir en personas asintomáticas, pero potencialmente contagiosas”, señaló la experta en epidemiología durante el debate El reto de la vacunación global, organizado por la Fundación Alternativas.

Una imagen del aeropuerto de Barajas.

Y también la de el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, que en una entrevista con la Agencia Efe mostró su total rechazo a la implantación de esta herramienta. . “¿Me gusta la idea del pasaporte covid? no, no me gusta”, sentenció.

El especialista médico hizo referencia a la importancia de que se creara un registro con la historia clínica de todos los pacientes que han recibido la vacuna contra el coronavirus para facilitar el combate de la pandemia, pero rechazó que deba utilizarse para facilitar los viajes o el acceso a determinadas actividades.