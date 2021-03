De opacidad a duplicidad de servicios: los trucos de las funerarias en tiempos de covid

La pandemia de coronavirus dejó a muchas personas sin empleo. A Oriol (nombre ficticio) entre ellas. Un emprendedor que montó su propia central de reservas de espacios para fiestas infantiles y que, con todo cerrado durante el confinamiento, vio que tenía tiempo para dedicarse a una cuestión que siempre le había perturbado pero que, en tiempos de covid, todavía más: el abuso funerario.

Uno de los principales problemas que enfrentan las personas a las que se les muere un ser querido, un momento ya duro de por sí, es tener que preparar el funeral. O más bien, lidiar con la funeraria. El sector no lo pone fácil. Pese a la expansión digital de las empresas, es prácticamente imposible encontrar las tarifas a través de las páginas webs de las compañías. Para acceder a ellas, en la mayoría de los casos hay que ir en persona o, si les cuentas una historia muy convincente, quizá te atiendan por teléfono.

Este es el principal muro con el que se encontró Oriol cuando quiso montar una comparadora de precios de las compañías que se dedican a los servicios fúnebres. La indignación que sintió al ver un reportaje televisivo que denunciaba las injusticias del sector le llevó a poner en marcha una iniciativa que mejorara la transparencia de estas firmas y facilitara la vida de sus clientes. Así, en septiembre de 2020 abrió el portal Funos.es, todavía en construcción, donde de momento solo se puede encontrar la comparativa de Barcelona.

La intención es que un día estén en él representadas todas las ciudades posibles. Pero no es fácil. “Todo son pegas”, reconoce Oriol en una entrevista con Economía Digital. Y añade: “Siempre me piden que vaya a la oficina a hablar. Yo me voy inventando historias para que me den los precios, pero les cuesta mucho. No quieren desglosar las tarifas para que yo elija, solo me pasan un presupuesto completo, pero ¿así cómo puedo decir”, se pregunta. “Es un mundo muy oculto”, lamenta.

Las funerarias ocultan los precios en sus webs: “Es un mundo muy oculto”

Una normativa del ayuntamiento de la capital catalana obligó en 2015 a que todas las funerarias ofrecieran un catálogo de precios que estuviera recogido tanto en sus webs como en la del consistorio. “En cambio, en el resto de España nadie tiene las tarifas publicadas y es muy difícil conseguirlas”, explica Oriol. De momento ha analizado Bilbao a un 80% y Madrid a un 50%. La siguiente que tiene en mente es Valencia.

Además de la opacidad el mundo de las funerarias presenta otras pegas que, en plena pandemia, solo complican todavía más la vida de quienes pierden a un ser querido. En muchos casos intentan vender servicios que no son necesarios, en otras ocasiones los duplican para cobrarlos dos veces o, en las situaciones de decesos por coronavirus han intentado que las familias pagaran extras que no eran necesarios. No obstante, según la comparativa de Funos, los precios apenas han subido este año respecto a 2020.

Servicios duplicados: la incógnita del personal del tanatorio

Acceder al catálogo de precios de una funeraria es tarea difícil, pero todavía es más complicado entenderlo. Por ejemplo, al analizar las tarifas de Memora de 2020 en la ciudad de Barcelona se pueden leer que un servicio incluye trámites y gestiones, personal funerario y vehículo base. Luego, otro de ellos abarca servicios y tramites de gestoría. “No sé si una cosa incluye la otra o es un extra que me van a dar servicios adiciones pero que no se cual es”, indica Oriol.

Una de las cuestiones que más le llama la atención al gerente de Funos es la del personal del tanatorio. Hay una línea que se llama personal funerario base, otro es personal funerario medium y otra es personal funerario plus. “¿Esto quiere decir que me van a atender personas diferentes? ¿Y cuál es la diferencia?”, se pregunta.

Aunque así fuera -es difícil responder a la pregunta por la reticencia de las funerarias a responder las dudas- , hay otro asunto que todavía le descuadra más: el personal funerario base no está incluido en el gasto de personal. “Es muy confuso”, reconoce Oriol. Y explica: “Si observas los packs, por ejemplo, uno premium de 9.000 euros, no incluye en él el personal del tanatorio. A mí me da la sensación de que esta línea es ficticia, un servicio que no existe, que realmente se incluye en la sala de velatorio, pero si te despistas te van a colar”.

Venta de servicios no necesarios en muertos por covid

Una de las estafas que más se ha repetido desde marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia, ha sido la intención de algunas funerarias de encasquetar a los familiares de un muerto por coronavirus un tratamiento médico especial o un ataúd concreto. “Han intentado tomar mucho el pelo con este asunto”, cuenta a ED Aurelio Sánchez, presidente de la patronal Esfune, de pequeñas funerarias.

Ante esta situación, al inicio de la crisis sanitaria el Congreso aprobó una normativa que explicaba que el único requisito era envolver a la persona fallecida en una bolsa estanca. “El féretro puede ser normal”, explica Sánchez. “Si es verdad que para traslados o repatriaciones se exigía al principio una tapa de zinc, pero esto ya no se utiliza”, ha puntualizado.

Aunque el intento de vender servicios no necesarios es un viejo truco que tiene su origen mucho antes de la Covid-19. Las personas que organizan el funeral apenas tienen tiempo, tan solo 24 horas. Y además, hay que empezar a gestionar en el peor momento, poco después de haber perdido a un ser querido. “Psicológicamente estás mal y la funeraria suele meterte prisa. En un momento así es difícil ir pidiendo diferentes presupuestos y compararlos”, indica Oriol.

2021: suben los precios de los tratamientos médicos y estéticos

En comparación con 2020, las tarifas de las funerarias apenas han subido. De forma generalizada, los precios de Mémora han incrementado un 2% y, en el casi de Altimas, solo un 1%. Algunos servicios sí han aumentado un poco más, como es el caso de los tratamientos sanitarios -obligatorio para todos los difuntos (tapar agujeros para evitar que salgan fluidos)- y los estéticos.

“Por ejemplo, si comparamos los precios de la estética vemos que en 2020 el coste de peinar y arreglar a la persona era de 490 y ahora es de 547”, explica Oriol. “Solo es un 10% más, no me parece muy excesivo”, agrega.