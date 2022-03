El entierro en diferido de Casado allana la entronización de Feijóo en Sevilla

El eje Andalucía-Galicia que se abre en esta nueva etapa del Partido Popular tendrá su pistoletazo de salida en Sevilla, el próximo 1 y 2 de abril con la celebración del vigésimo Congreso del Partido Popular de carácter extraordinario y urgente que servirá para el entierro de Pablo Casado y la entronización más que previsible del gallego Alberto Núñez Feijoó como salvador de un PP en crisis desde el virulento enfrentamiento entre el presidente saliente e Isabel Díaz Ayuso.

Este Congreso, además, consagra su organización a nombres del entorno de Javier Arenas, el histórico fontanero de Génova que nunca ha dejado de estar en la trastienda del partido. O dicho de otro modo, el PP se refunda para volver a donde estaba antes pero ahora tras curarse las heridas de una Guerra Civil retransmitida por Twitter.

Según el calendario del PP, el día 3 está prevista la celebración del primer Comité Ejecutivo protagonizada por la nueva dirección del partido en el que se da por hecho que el PP andaluz tendrá un peso específico. A día de hoy, de hecho, los nombres que más suenan como número dos de Feijoó son el del eurodiputado valenciano y presidente del Comité Organizador del Congreso, Esteban González Pons, un hombre Feijoó 100%, y el de la ex ministra de Trabajo Fátima Báñez, onubense y actual vicepresidenta de la CEOE, que permitiría equilibrar el eje de poder Galicia-Andalucía. En un caso u otro, la fotografía que dejaría este nuevo PP es una apuesta por el PP de las baronías periféricas aunque sin menospreciar el que hoy, en palabras de Feijoó, es “un activo incuestionable”.

Candidatura inmediata para frentar el desgaste de las siglas

La de este martes, por otra parte, ha sido la primera vez que se han visto frente a frente entre el todavía presidente del PP con la presidenta madrileña desde que el pasado 17 de febrero Ayuso, en una cuidadísima puesta en escena ideada por Miguel Ángel Rodríguez, acusara en rueda de prensa de espionaje a la dirección del PP, una sangría reputacional explicitada desde entonces a ojos de todos y en prime time.

Para frenar este desgaste, el PP quiere taponar en el inmediato con el anuncio de la candidatura del presidente de la Xunta de Galicia, el barón al que todos han señalado para salvar al partido y al que ya miraban en 2018 cuando Casado se impuso, entonces con un discurso conciliador y de unión del partido, a las dos facciones abiertas entonces lideradas por Dolores de Cospedal y Soraya Sáénz de Santamaría, respectivamente.

A día de hoy todavía no se ha descartado por completo que, como en el último congreso, el presidente gallego se encuentre con más rivales, con toda seguridad no para disputarle el liderazgo y respaldo mayoritario que ya atesora, sino como visibilización de un descontento interno por cómo se ha ejecutado el asesinato político de Casado. No en vano, fue el ex secretario general, Teodoro García Egea, quien el pasado martes deslizó en una entrevista en La Sexta que había “un 7,5 sobre 10” de posibilidades de una lista alternativa a Feijoó.

Fuentes consultadas por Economía Digital aseguran que el político murciano, que no ha acudido este martes a la Junta Directiva, lleva días amagando entre los que todavía están a su lado por respaldar una candidatura a la contra. De darse esa situación, la dirección que llegue tendría que incorporar esas sensibilidades a la nueva Ejecutiva. Ese temor a un Congreso bronco es lo que inquietó, en un primer momento, a la dirección del PP andaluz de servir de sede para este choque.

De ahí que según estas voces se teme que un mes más de interinidad de un derrotado Casado sumado a las especulaciones en torno a la candidatura del gallego y el incierto recorrido judicial que pueda tener la investigación de los contratos del hermano de Díaz Ayuso terminen por desfondar a un partido que, según las últimas encuestas, ya ha sufrido un desgaste importante en la intención de voto que estaría aprovechando su principal competidor, Vox.

De modo que, aunque según los estatutos, los plazos permiten que las candidaturas posibles se podrían presentar hasta el próximo 9 de marzo, se da por hecho que Feijoó anunciara en las próximas horas su decisión como la mejor manera de marcar el rumbo de un partido que, a la luz de la nómina de responsables del Comité Organizador del próximo Congreso, confía su refundación a nombres clave en el PP previo a la llegada a la dirección nacional del tándem Casado-García Egea.

Vuelven (los chicos de) Arenas

Según lo expuesto tras la reunión de la Junta Directiva Nacional, tres claves están sobre la mesa: la primera esa que Andalucía tendrá un peso específico en la decisión que se tome sobre el futuro del partido, no en vano del total de 3.109 compromisarios que integrarán el próximo Congreso, 475 son andaluces, siendo la delegación andaluza la más numerosa de toda España, seguida de Valencia, Galicia, Castilla y León y Madrid.

La segunda clave es que el histórico Javier Arenas sigue moviendo los hilos desde la trastienda. El secretario del Comité Organizador es Juan Carlos Vera, un histórico dirigente, viejo amigo del ex presidente del PP andaluz y uno de los dirigentes que más ha participado en campañas electorales desde la época de Fraga como líder de los populares. Junto a Vera, otro de los nombres del entorno Arenas es Marilar de Andrés, como responsable de comunicación.

Marilar, como se la conoce en el mundillo, ya ocupó, entre otras responsabilidades en el partido, la jefatura de en la época en la que era secretario general Javier Arenas, tras lo que pasó a ser jefa de gabinete de Ana Botella, antes de irse a Sevilla, de nuevo con Arenas. Más tarde, en 2006, regresaría de nuevo a Génova como número dos del departamento de comunicación a las órdenes de Carmen Martínez Castro hasta que, tras su cese, la susituyó. Casado la fulminó de su puesto a su llegada a la presidencia del PP.

Otro de los chicos de Arenas que se asoma entre la nómina de dirigentes que organizarán este congreso extraordinario es Ángel Luis González. Concejal en el Ayuntamiento de Antequera (Málaga), donde el PP gobierna con mayoría absoluta, Angelito, como se le conoce, llegó a ser secretario general de Nuevas Generaciones auspiciado en su carrera por la malagueña Celia Villalobos, Javier Arenas y el propio Mariano Rajoy, del que en crónicas de la época se escribió que era una “apuesta personal” del entonces presidente.

Otros nombres andaluces en este órgano son Toni Martín, del PP de Sevilla y número cuatro del partido en Andalucía o Fran Moreno, joven político de Cádiz que será el representante de Nuevas Generaciones.

La tercera clave que arroja la Junta Directiva de este martes es que, y, a priori, la nueva etapa del PP no censura las prácticas cuestionables (a falta de que la Fiscalía se pronuncie sobre su legalidad) protagonizadas por Isabel Díaz Ayuso en relación a los contratos adjudicados durante la pandemia a su hermano.

A la salida de la reunión y a preguntas de la prensa, el presidente gallego ha declarado que la presidenta de la Comunidad de Madrid es “una persona honorable que vamos a defender porque no nos presenta dudas su honorabilidad”. Al respecto, en el interior de la reunión, Ayuso ha pronunciado un durísimo alegato y ha pedido depurar responsabilidades sobre su “persecución”. “No creo en las heridas cerradas en falso. Pido que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle”, ha exigido.

Delante de las cámaras y de los dirigentes reunidos esta Junta Directiva Nacional, Casado ha mostrado su respaldo a Feijoó, ha reconocido que ha podico “cometer errorer” pero ha dicho irse con “la conciencia muy tranquila”. “Creo que no me lo merezco, ni se lo merecería ninguno de nosotros”, ha pronunciado en lo que podría servir de epitafio de su breve y errático paso por la dirección del Partido Popular.