El Gobierno celebra la retirada de inmunidad de Puigdemont

El Gobierno ve con buenos ojos la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí . O al menos la parte socialista: “Se ha lanzado un mensaje de solidez del Estado de derecho de España”, ha celebrado la titular de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya. Pero de nuevo se produce un choque entre los socios del Ejecutivo: el PSOE aplaude la noticia después que la delegación de Unidas Podemos en Bruselas votara este lunes en contra del informe de la comisión jurídica de la Eurocámara que avala quitarle la protección a los líderes independentistas.

“Se ha lanzado un mensaje de solidez del Estado de derecho de España”, ha asegurado la ministra en una breve declaración difundida este martes por Moncloa. Y ha añadido: “Los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa”.

Laya ha asegurado que el Gobierno ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de la región mediante el diálogo y las negociaciones. “Es este el mensaje que recibimos también hoy del Parlamento Europeo”, ha agregado.

La responsable de Asuntos Exteriores ha dejado claro que un eurodiputado “no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales”. Pero desde Unidas Podemos no comparten esta idea: “En democracia los conflictos como el de Catalunya se resuelven con política”, ha sentenciado el eurodiputado morado Miguel Urbán.

Podemos: “Estamos en contra de la judicialización de los conflictos políticos”

“Este es otro paso en la judicialización del Procès, usando al Parlamento Europeo como terreno de juego y forzando la máquina. Ya ocurrió con Junqueras”, ha lamentado Urbán. “Estamos tan en las antípodas de la derecha neoliberal catalana como de la judicialización de los conflictos políticos”, ha insistido tras puntualizar que la Cámara no votaba el derecho de autodeterminación de Cataluña, “sino unas garantías democráticas básicas”.

4⃣Estamos tan en las antípodas de la derecha neoliberal catalana como de la judicialización de los conflictos políticos. Ayer no se votaba el derecho de autodeterminación, sino unas garantías democráticas básicas. VOX lleva semanas celebrándolo por los pasillos de Bruselas. — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) March 9, 2021

El anticapitalista ha mostrado su enfado con Bruselas a través de un hilo en su cuenta de Twitter en el que ha explicado que retirar la inmunidad no implica la extradición. “Eso lo tendría que decidir un tribunal belga y no parece que estén por la labor”, ha apuntado. El dilema surgirá en el momento en el que los independentistas fugados abandonen el país. “¿Qué ocurrirá cuando los plenos vuelvan a ser en Estrasburgo? Un atropello cargado de dudas. This is Europe”, ha concluido.

“¿Qué ocurrirá cuando los plenos vuelvan a ser en Estrasburgo? Un atropello cargado de dudas. This is Europe” Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos

Para Unidas Podemos, Puigdemont, Comín y Ponsatí son “exiliados”. Hace menos de dos meses el vicepresidente segundo del Gobierno español comparó la huida de España los líderes independentistas tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia con el éxodo republicano durante la guerra civil. Las declaraciones le valieron críticas desde su propio Gobierno. Pero los choques y enfrentamiento entre los miembros del Ejecutivo ya son un habitual.