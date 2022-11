El PP se impondrá al PSOE en las elecciones municipales, según GAD3

A cuatro meses de que se celebren las elecciones municipales en España, la encuesta de GAD3 -que acertó de lleno al pronosticar la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía– da por claro ganador al PP. Los populares dispararían diez puntos el porcentaje de voto, del 23,1 al 32,8 %, gracias a la caída de Ciudadanos. El PSOE, en cambio, lograría un 27,7%. La diferencia es de hasta cinco puntos.

El barómetro de la consultora que capitanea Narciso Michavila, elaborado para ABC, muestra la subida de los partidos de derecha frente a la caída de los de la izquierda. Vox se sitúa como tercera fuerza política al pasar del 3,7% de los apoyos de 2019 hasta el 5,8%. Unidas Podemos le sigue muy de cerca, con un 5,3%, dos puntos menos que los pasados comicios.

El presidente de Vox, Santiago Abascal. EFE/David Fernández

Pero el desplome principal lo protagoniza Ciudadanos, como yo viene siendo un habitual en los sondeos. La formación de Inés Arrimadas, sumida en una crisis de liderazgo, pasaría de hacerse con el 9,2% de las papeletas a tan solo el 1,1%, lo que explicaría el trasvase de votos al PP y su fuerte subida.

Esta encuesta, realizada entre el 1 de septiembre y el 23 de noviembre, anticipa un cambio de paradigma en España. El bloque de la izquierda cae: PSOE, Unidas Podemos, y otras fuerzas como Más Madrid y Compromís obtendría el 35,9 % de los apoyos, frente al 40,5 que consiguió en 2019. Y la derecha : va ganando posiciones: PP, Vox y Ciudadanos lograrían el 39,7% frente al 36% de hace cuatro años.

Sánchez recorta ventajas con Feijóo

Y después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Alberto Nuñez Feijóo tendrá que superar la prueba de fuego de las generales, previsiblemente a finales de 2023. Sin embargo, no será tan fácil. Mientras que el CIS que dirige el socialista Félix Tezanos da por claro ganador a Pedro Sánchez, no es así en el resto de encuestas. No obstante, el último sondeo de GAD3 revela que el actual jefe del Ejecutivo recorta distancias con Feijóo como favorito para ser presidente la próxima legislatura.

El efecto Feijóo se está desinflando. Y no solo lo dice el CIS. Los datos que maneja Narciso Michavila indican una caída de la popularidad del líder del Partido Popular. En julio de 2020, a los tres meses de su llegada a Génova, el 34,3% de los encuestados prefería a Feijóo como presidente. En cambio, en septiembre y noviembre el porcentaje se mantiene en el 23,7%.

Y en el caso de Pedro Sánchez, aunque sigue por debajo de Feijóo, va escalando posiciones. En julio el 17,6% le veía de nuevo en Moncloa cuatro años más; en septiembre subió al 18,3% y en noviembre creció hasta el 22,8%.