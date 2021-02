El PSOE piensa en Cepeda para hacer frente a Ayuso si Gabilondo es elegido como Defensor del Pueblo

En el PSOE dan por hecho que su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, será el nuevo Defensor del Pueblo. Pese a que su nombramiento todavía no es seguro, las conversaciones entre PP y PSOE capitaneadas por el secretario general, Teodoro García Egea, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, están siendo “muy productivas”, según fuentes cercanas a las negociaciones.

Los populares estarían a favor de que Gabilondo fuera el Defensor del Pueblo, dejando el puesto de líder de la oposición vacío. Ante ello, los socialistas ya se están moviendo y entre los corrillos suena el portavoz adjunto, José Cepeda, como posible sucesor. Los que están a favor del senador del PSOE esgrimen que el partido en Madrid necesita a “un hombre fuerte” para hacer frente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Varios socialistas lamentan no tener “casi voz en los medios” y que sólo se escuche el discurso de Ayuso. Uno de los problemas que se achacan es la “tibieza” de Gabilondo frente al discurso duro de la popular. El portavoz socialista en la Asamblea reúne la mayoría de los apoyos de los suyos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa con el portavoz socialista, Ángel Gabilondo. Foto: Efe

“Gabilondo es muy querido y una persona muy válida”, señalan a Economía Digital. Sin embargo, algunos lamentan que “el tono educado” y el “no meterse en broncas”, en lugar de premiarles, les ha llevado a la irrelevancia en Madrid. Es por ello, que en la federación se vea el carácter de Cepeda como algo bueno para desgastar a la presidenta de la Comunidad.

Cepeda fue designado el pasado julio como portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, precisamente para intensificar la oposición del partido. Su elección no fue casualidad, ya que contó con el visto bueno de La Moncloa. Es decir, de Pedro Sánchez.

El veterano socialista cuenta, además, con el respaldo del delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, por lo que nombramiento no crearía ninguna tensión interna en el partido madrileño, indican fuentes socialistas.

El relevo podría dirimirse en el congreso regional

Pero lo cierto es que por mucho que suene el anuncio de un pacto inminente, la candidatura de Gabilondo todavía no es firme y ante eso, otras voces socialistas piden ir “paso a paso” y no descartar el relevo de Gabilondo en el congreso regional. Los socialistas madrileños tienen claro que Gabilondo no ha funcionado ante Ayuso y el cambio se tiene que dar.

Pero si su salida no es inminente, como Defensor del Pueblo, la mayoría apuesta por esperar al congreso regional, que se celebrará entre octubre y diciembre, para buscar nuevas caras “con más tiempo”, explican, porque “en el PSOE hay cantera”, señalan.

La maquinaria de Ferraz podría activarse para buscar a alguien de pesa que conozca como la palma de la mano el partido, porque ya han visto que los ‘paracaidistas’ en Madrid no funcionan. En apenas horas o, como mucho, dos días, los socialistas madrileños conocerán el posible cambio de su jefe.