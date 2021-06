España rescinde casi 30.000 contratos de sanitarios covid

Los hospitales se vacían de pacientes covid… y también de sanitarios. Una vez que la presión asistencial ha disminuido en todas las comunidades autónomas, también se ha reducido el número de médicos y enfermeros contratados para enfrentar el coronavirus. Desde que comenzó el primer estado de alarma en España, el 14 de marzo de 2020, se firmaron 92.384 contrataciones para reforzar las plantillas, según los datos de 14 regiones recogidos por Diario Médico. A día de hoy quedan tan solo quedan 63.562.

Esto quiere decir que en lo que llevamos de pandemia se han reducido en un 31% los contratos covid de los profesionales de la salud, lo que equivale a la destrucción de 29.000 empleos, según ha adelantado El Mundo. Y esta cantidad seguirá bajando: de cara al 1 de enero de 2020 solo está garantizada la continuidad de 4.798 personas. Desde ahora y hasta final de año está previsto que desaparezcan otros 58.700.

Varios sanitarios trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos de Coronavirus del Hospital de Galdakao (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña/Archivo

Si no se pone remetido, el sistema sanitario prescindirá de 87.586 contratos, lo que supone “un escándalo mayúsculo”, según los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. La mayoría de ellos no fueron renovados y otra gran parte no tienen garantizada su continuidad. Se hace referencia a “contratos” y no profesionales porque es habitual que una misma persona haya firmado diferentes contratos a lo largo de la pandemia, ha explicado el citado diario.

Cataluña, Canarias y País Vasco no aportan datos

Estas cifras no indican con exactitud la pérdida de contratos sanitarios del sistema público de salud. Todavía faltaría por añadir las cifras de Cataluña, Canarias y País Vasco, que no han aportado información sobre sus números. De las 14 restantes que sí lo han hecho, tan solo Asturias, Murcia y Navarra han comunicado que incorporarán estos refuerzos covid a sus plantillas más allá de 2021.

El Servicio Murciano de Salud pretender incorporar casi al 100% de los 2.929 profesionales que actualmente cuentan con un contrato covid, el 70% de los que iniciaron en marzo de 2020.

Por su parte, Asturias ofertará a los enfermeros y facultativos inscritos en la bolsa de empleo “nombramientos de interinidad en caso de vacante”, ha informado El Mundo. También dispondrá de contratos eventuales por tres años y nombramientos de larga duración en el caso de los médicos.

Finalmente, Navarra garantiza que continuará un 25% de los 1.052 nombramientos que están actualmente en vigor. En cuanto a las once autonomías restantes, aseguran que están estudiando sus necesidades, por lo que no han concretado sus intenciones.