Feijóo: «El PSOE y Sánchez son cómplices de una amnistía indignante»

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a los españoles sobre la posibilidad de un cambio en el régimen constitucional. A dos días del debate de investidura en el Congreso, Feijóo ha cargado duramente contra el PSOE, al que ha tildado de «cómplice» de la «indignidad» de la amnistía al ‘procés’ que propone Pedro Sánchez para mantenerse en Moncloa.

En un multitudinario acto celebrado en la Plaza de Felipe II de Madrid, Feijóo ha subrayado que «no hay consentimiento de los españoles para dejar de ser una nación de ciudadanos libres e iguales».

En el acto también tomaron la palabra los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes instaron a alzar la voz contra lo que propone Pedro Sánchez. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también expresaron su apoyo a la posición de Feijóo.

Feijóo aseguró que Aznar y Rajoy «son la memoria presente de la mejor España» y que son «la guía para ordenar el futuro» del país, no solo el pasado. Además, agradeció a aquellos socialistas que están defendiendo públicamente lo que el PSOE defendió «siempre» y hasta hace dos meses.

«Me cueste, lo que me cueste»

El líder del PP recriminó al PSOE sus críticas al acto, afirmando que «en España el golpismo tiene derecho, primero al indulto, después a la amnistía y tercero, nos pedirán que le votemos». Feijóo recordó que, más de dos siglos después de las Cortes de Cádiz, los españoles se ven obligados a defender su soberanía, valores constitucionales, libertades y derecho a las mismas oportunidades.

Feijóo también criticó la afirmación de Sánchez sobre una «mayoría progresista», sosteniendo que «ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría». Según él, el PSOE pretende establecer privilegios para una élite de políticos en perjuicio de los demás, lo cual calificó como «indignidad».

«Lo que hacen solo tiene un nombre, indignidad; solo tiene unos cómplices, el Partido Socialista Obrero Español actual; y solo tiene un responsable, aquel que está en el palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones», ha apostillado.

El líder del PP advirtió a Sánchez que no están dispuestos a «negociar los fraudes» y que los españoles no son «tontos» y no aceptarán la «cacicada» que propone el jefe del Ejecutivo en funciones. Feijóo insistió en que no pueden existir privilegios ni ciudadanos de primera y segunda clase en España.

El acto culminó con Feijóo asegurando que defenderá los principios del PP aunque le cueste la Presidencia del Gobierno, y que lo que quedará para España será «libertad, igualdad y dignidad».