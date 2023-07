Feijóo culpa a Sánchez de la debacle en los municipios: “Muchos alcaldes han perdido por su culpa”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha echado la culpa al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por los malos resultados obtenidos por su formación en las pasadas elecciones municipales y autonómicas celebradas el 28 de mayo. «Muchos alcaldes y presidentes autonómicos han perdido por su culpa», ha recalcado el jefe de la oposición en referencia al líder socialista, al cual también ha acusado de «arrasar» a su formación política.

Cabe recordar que, en los últimos comicios, el PSOE perdió las alcaldías de importantes ciudades como Sevilla, o Valencia, que ahora están gobernadas por los ‘populares’ José Luis Sanz y María José Catalá, respectivamente. Lo mismo sucedió en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón, del PP, tomará el relevo al socialista Ximo Puig.

Las declaraciones de Feijóo se han producido en el marco de un acto electoral que ha tenido lugar en la plaza de toros de Pontevedra, en el que ha compartido mitin con el expresidente, Mariano Rajoy, y con su sucesor en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Se trata de un lugar emblemático para el presidente del PP, puesto que es desde donde ha arrancado cada una de las campañas que le han conducido a sus cuatro mayorías absolutas en Galicia.

Advierte sobre una «carambola» para bloquear la gobernabilidad

Con la vista puesta en las elecciones generales, Feijóo ha hecho un llamamiento a votar contra la izquierda. «Que no vuelvan a hacer el ‘no es no’, vamos a votar por el sí es sí», ha proclamado para después emplazar a ejercer el sufragio para que «no vuelvan a bloquear España, como se la bloquearon a Rajoy y lo intentaron dos veces hasta que le echaron».

«Quienes le dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad de nuestro país lo fían todo a un miedo, que es las urnas, por eso las ponen el 23 de julio», ha valorado. También ha reprochado al Ejecutivo que fíe todo a «una carambola para bloquear la gobernabilidad de España».

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Lavandeira jr

En esta línea, ha sospechado que la intención del Gobierno es que no se vaya a votar, si bien también se ha mostrado confiado que los electores no se «fían» de ellos y, por ese motivo, acudirán a su cita con las urnas dentro de poco más de dos semanas.

Así, ha remarcado que no se puede confiar en un Gobierno que pasa «del no al sí a la OTAN» o que cambia su posición respecto el Sáhara «a escondidas de los españoles». En contraposición, Feijóo ha dejado bien claro que sus propuestas pasan por la «confianza dentro y fuera de las fronteras», pero también por un país que «no se conforme con estar en la cola de los puestos económicos, sino a la cabeza».

Acusa a Sánchez de «arrasar» al PSOE

En la línea de los discursos que ha pronunciado en los últimos días, Feijóo ha vuelto a aprovechar su parlamento para cargar contra Sánchez por no programar ningún acto de campaña ni ningún mitin este fin de semana, cuando tan solo queda un día para que tenga lugar el primer cara a cara entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno de España.

«Lo que pasa es que no puede hacer mítines, porque no se los organizan en los territorios», ha asegurado antes de añadir: «Si trae a todos los militantes del PSOE y los concentra aquí, estarían la mitad de las gradas vacías». Si bien ha reconocido que está «nervioso» por el debate y que él también lo tiene que preparar, ha apuntado que está «tranquilo» porque va a decir la verdad y no va a mentir a nadie.