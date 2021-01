Filomena causa los primeros problemas en la campaña de vacunación catalana

Filomena ha avanzado hacia el noreste y ha teñido de blanco buena parte de Cataluña, donde se han acumulado hasta 30 centímetros de nieve en el sur. El temporal ha obligado a cortar media docena de carreteras y algunas vías ferroviarias, pero apenas se han contabilizad incidencias importantes en la región. Sin embargo, sí ha provocado problemas logísticos en la campaña de vacunación contra el coronavirus, ya que no se ha podido inmunizar en Lleida ni en las Tierras del Ebro.

La borrasca, que ha entrado por las tierras del Ebro, ha sido especialmente intensa en Tarragona, según ha informado Efe, aunque también ha dejado estampas de nieve en Lleida, Girona y algunas comarcas del interior de Barcelona. A pesar de la poca fuerza con la que Filomena ha llegado a tierras catalanas, con el confinamiento municipal vigente, el Govern ha llamado a los ciudadanos a no salir de sus casas.

La nieve no ha llegado ni a la capital catalana ni a la corona metropolitana, la zona más poblada de Cataluña. El propio conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha reconocido, según ha informado Efe, que la afectación del temporal ha sido “menor de lo que se preveía” en la parte central de la comunidad, en el área Barcelona.

“Si el consejo ayer era no salir de casa, el de hoy es no salir de casa”, ha insistido Sàmper, que ha advertido de que puede seguir nevando “en cualquier momento” y de que hay riesgo, además de quedar atrapado en la carretera y de que la nieve acumulada en los árboles provoque la caída de ramas. Precisamente por ello, el comisario portavoz de los Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, ha pedido que no se vaya a ver la nieve acumulada ante el riesgo que supone.

Al ser un sábado, sin colegios y sin comercios no esenciales abiertos -en este caso por las restricciones por la pandemia-, la mayoría de ciudadanos se han quedado en casa, lo que ha permitido que, según Sàmper, haya habido una movilidad viaria muy baja en Cataluña.

Unos 2.000 camiones permanecieron inmovilizados

En la imagen, fuerte nevada esta mañana en la autovía A2 a su paso por El Bruc (Barcelona) donde hay controles de Mossos a causa de las restricciones y las máquinas quitanieve limpian la calzada constantemente dejando solo un carril en cada sentido. EFE/Susanna Sáez

La principal incidencia se ha producido por la mañana, cuando unos 2.000 camiones permanecían inmovilizados debido a las restricciones de tráfico por el temporal de nieve en áreas de servicio de carreteras catalanas, especialmente en La Jonquera (Girona), en la AP-7, donde se han concentrado hasta un millar.

Ante esta situación, Tráfico ha acordado al mediodía levantar la prohibición de circulación de los camiones de más de 7,5 toneladas, aunque limitándola a la AP-7 y hasta las 21.00 horas de este sábado, para permitir así que los vehículos pesados sigan su ruta hasta Francia y evitar así el colapso de las áreas de servicio catalanas.

Según los datos del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), a las 16.00 horas de la tarde seguían cortadas seis carreteras -la más importante el Eix Transversal en Girona entre Espinelves y Vilobí d’Onyar-, mientras que son obligatorias las cadenas en un centenar de tramos, en su mayoría en Lleida y Tarragona.

En concreto, en Tarragona -donde es obligatorio el uso de cadenas en unas treinta vías-, permanecen cortadas la C-44, entre Vandellós y Tivissa, la N-420, entre Caserres y Bot, y la TV-3022, entre El Perelló y Rasquera. Por su parte, en Lleida no hay ninguna carretera cortada, aunque las cadenas son obligatorias en unas sesenta vías.

En Girona están cortadas, además del Eix Transversal, la GIV-5201, en Viladrau, mientras que en Barcelona permanece sin tráfico la BV-4024, de Bagà a Coll de Pal, mientras que en otras cuatro vías son obligatorias las cadenas.

Suspendido el AVE Barcelona-Madrid

Respecto a la red ferroviaria, hasta las 11.15 horas ha permanecido cortada la R-12, entre Manresa (Barcelona) y Lleida, mientras siguen suspendidos los tramos de la R15 entre Mora y Ribarroja, en Tarragona, y en la R13 y R14, entre Lleida y la Plana-Picamoixons.

Además, sigue sin circular el AVE y los trenes de larga distancia desde Barcelona hacia Madrid, el sur y el norte peninsular, mientras que el aeropuerto de Madrid, donde la nevada ha sido más copiosa, ha derivado ocho vuelos hacia el de Barcelona.

La borrasca Filomena ha obligado a cortar cuatro carreteras por acumulación de nieve en Cataluña, el Eje Transversal o C-25 (Vilobí d’Onyar-Espinelves, en Girona), la C-12 (Maials-Albatàrrec, en Lleida), y la C-44 (Tivissa-Vandellòs) y la TV-302, ambas en Tarragona

La previsión del SMC es que la nevada se vaya consolidando en el sur, donde se prevé que siga nevando pero ya por encima de los 200 metros, así como en las comarcas del noreste catalán, como el Ripollès (Girona), Garrotxa (Girona) y Osona (Barcelona) y la zona oeste de La Selva (Girona), donde se espera que se acumulen entre 20 y 30 centímetros en cotas de unos 400 metros.

De cara a este domingo, las precipitaciones se prevén más dispersas, excepto en el noroeste y en el sur de Cataluña, y además se esperan lluvias intensas en el litoral sur y en la Costa Brava gerundense.