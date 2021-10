El Gobierno insinúa que los jueces del CGPJ deberían dimitir

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de tres años en funciones continúan atascadas. Ni siquiera el acuerdo está cerca. Por ello, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha insinuado que, en estas condiciones, todos los miembros de este organismo deberían dimitir.

“El CGPJ está atado de pies y manos porque en estos momentos no tiene casi competencias. Quizá también los vocales, con su presidente a la cabeza, deberían hacer una reflexión sobre el papel que ellos están realizando en este momento”, ha afirmado la ministra este jueves en una entrevista en TVE.

Preguntada por si se refería a la dimisión, la responsable de Defensa ha respondido que no iba a dar lecciones a nadie. Pero ha añadido: “Ellos tendrían que hacer una reflexión. Uno de los grandes servicios que podrían prestar a las instituciones es hacer examen y plantear si realmente están cumpliendo, en las condiciones actuales, la función constitucional que les otorga la Constitución”.

Pero Robles no es la única que se decanta por esta opción. Varios partidos minoritarios del Congreso y la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han pedido la dimisión de los vocales del CGPJ ante el actual bloqueo en la renovación de este órgano, incluso algunos jueces cercanos al PSOE pidieron la del presidente del organismo, Carlos Lesmes, el pasado mes de julio.

El Consejo de Europa urge la despolitización Poder Judicial en España. En la imagen, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en uno de los plenos del organismo. EFE

Estas declaraciones desde el Ejecutivo llegan tan solo un días después de que el CGPJ advirtiera que el bloqueo institucional puede provocar que el número de nombramiento pendientes aumente de los 48 actuales hasta los 57 de cara al próximo mes de diciembre.

En el CGPJ faltan jueces, y es que la institución, no ha podido renovar parte de sus cargos desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsó una norma por la que los magistrados no podían realizar nuevos nombramientos en la cúpula judicial cuando estuvieran en funciones. Se trataba de una iniciativa para forzar a los populares a la negociación, pero no surtió efecto.

Robles: “La situación no es aceptable”

La ministra de Defensa ha cargado contra el PP por exigir una modificación en el sistema de elección de los jueces en un momento en el que la prioridad es la renovación. “Ese debate existe y está ahi -ha reconocido Robles- pero el proceso de renovación se abrió hace tres años, y lo que uno no puede decir casi ya al final del partido es que las reglas, ya no valen”.

“Podemos debatir, pero lo que no es mantenible es no renovar el CGPJ cuando había un proceso de hace tres años en marcha”, ha señalado. Además, la responsable de Defensa ha acusado de tener al consejo como rehén. “En una democracia, desde el punto de vista constitucional no es aceptable“, ha concluido.