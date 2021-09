El Govern se desmarca de la manifestación en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat

Ningún conseller asistirá este domingo a la manifestación de rechazo a la ampliación del aeropuerto de El Prat. Tras el rechazo del Govern a llevar a cabo este proyecto que afecta al parque natural de La Ricarda, los miembros del Ejecutivo catalán, que en un principio tenían pensado asistir, no formarán parte de la protesta organizada por las plataformas Xarxa per la Justícia Climàtica y Zero Port.

Sin embargo, sí que habrá representación de ERC. La formación mandará a los exconsellers Raül Romeva y Meritxell Serret. Además, también participarán los diputados en el Parlament Pau Morales y Jordi Albert, la diputada en el Congreso Pilar Vallugera, la senadora Sara Bailac, la eurodiputada Diana Riba y los concejales en Barcelona Elisenda Alamany y Max Zañartu, que se unirán a la manifestación a la altura de la calle Diputació de Barcelona.

La portavoz republicana, Marta Vilalta, ya aseguró hace diez días que su partido participaría en todos los actos “que fueran útiles” para defender su “posición”. Una de las dudas era la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, una de las figuras más críticas con esta reforma desde el seno del Govern, pero finalmente no asistirá.

De esta forma, el principal partido de gobierno da por descartada cualquier posibilidad de retomar las negociaciones con el Ejecutivo central, pese a las continuas peticiones de los ministros de sentarse de nuevo para llegar a un acuerdo. Y, a su vez, no empaña las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez después de haber mantenido esta semana la primera mesa de diálogo del curso político entre ambas instituciones.

La ampliación de El Prat divide gobiernos

Este proyecto, para el que se iba a destinar una inversión de 1.700 millones de euros, divide a gobiernos nacionales, regionales y locales. En primer lugar, Unidas Podemos se ha opuesto rotundamente a la postura de su socio, el PSOE, incluso se anotaron el tanto cuando se suspendió la obra.

Una situación similar ha ocurrido en la Generalitat, donde Junts ve con buenos ojos la ampliación del aeropuerto de la capital catalana. No obstante, según ha informado este sábado El País, ninguno de sus consellers acudirá a la marcha de este domingo.

Y también ha generado polémica esta obra en el Ayuntamiento de Barcelona. El grupo municipal de Junts impulsó una votación en el consistorio que concluyó con el apoyo de todos los partidos, a excepción de los partidos de gobierno: los comuns de Ada Colau se negaron, mientras que su socio, el PSC, se abstuvo.