Iceta confirma que Sánchez le ha ofrecido el salto a la política nacional

Miquel Iceta busca un hueco en la política nacional tras su renunciar a ser candidato del PSC en las elecciones del 14F y ser sustituido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y, aunque Pedro Sánchez todavía no le ha concretado cuál puede ser su lugar, sí se ha comprometido a ofrecerle responsabilidades después de que el dirigente se haya puesto a su disposición para lo que sea necesario.

Así lo ha explicado este jueves el ex líder del partido en la región en una entrevista en Catalunya Ràdio. Según ha relatado Iceta, el presidente del Gobierno le dijo que necesitaba gente que no estuviera ligada a tareas autonómicas, sino que se pueda dedicar a política de Estado. “Pienso que tú podrías ser uno -le aseguró- piénsatelo muy bien, no solo en la decisión de hoy sino en los años que vienen”.

Una de las posibilidades que está encima de la mesa es que Iceta sea nombrado ministro. Sin embargo, respecto a esta cuestión ha señalado que se trata de una decisión que tomará el presidente del Gobierno y que, por el momento, ni conoce sus intenciones ni le preocupa.

“Para mí esto no es una inquietud, no hago planes”, ha apuntado Iceta. Su objetivo actual es la campaña de los comicios catalanes y hacer posible que Illa se convierta en el presidente de la Generalitat.

Iceta explica que la decisión de abandonar el PSC la tomó en verano

Salvador Illa y Miquel Iceta llegan a la sede del PSC, donde se formalizará la candidatura de Illa a las elecciones catalanas

El ex líder del PSC ha explicado que la decisión de que hubiera un candidato alternativo a las elecciones del 14 de febrero la tomó en verano, como ya adelantó por aquel entonces Economía Digital. En esas fechas llegó a sus manos un estudio cualitativo que mostraba cómo la mayoría de votantes pedía un cambio en la dirección del partido, lo que le hizo recular.

Meses más tarde, el 16 de noviembre se reunió con Sánchez en Madrid y acordaron que Illa podría ser el candidato del PSC. A pesar de ello, justo un día antes del anuncio, el ministro negó rotundamente que fuera a cambiar su cartera por la política autonómica e incluso aseguró que Iceta “era el más adecuado” para optar a la presidencia de la Generalitat.

Salvador Illa confirma en @LaHoraTVE que no se presentará como candidato a las elecciones en Cataluña: "El candidato va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio"



📺 https://t.co/jsEYspybjz #LaHoraSalvadorIlla pic.twitter.com/JLlZLDLKkI

Y es que este giro de los acontecimientos no podía hacerse público hasta que no empezara la campaña de vacunación contra la Covid-19 en España, gestionada por Illa. Además, de esta forma se ahorran pasar por un proceso de primarias, ya que no queda tiempo para ello, según han apuntado fuentes socialistas a este diario.

Iceta, sobre Illa: “Es el Messi de la política”

La campaña por Illa ya ha comenzado. En otra entrevista en RAC1, Iceta ha insistido en que no ha renunciado a liderar la candidatura “alegremente”, sino porque estaba “absolutamente convencido” de que Illa tenía más posibilidades de triunfar en las urnas. Este miércoles Efe informó de que Iceta se veía como un “buen candidato”, según explicó a sus colaboradores, pero no como un “candidato ganador”.

En este sentido ha definido a su sustituto como el “Messi de la política”. “Esta decisión vuelve a poner al PSC en la lucha por la primera posición y esto hacía años que no pasaba”, ha concluido.