Illa descarta nuevas medidas pese al aumento de contagios covid

La curva de contagios en España enfila en vertical. Las consecuencias de las fiestas navideñas y las reuniones sociales dirigen al país directo a la cuarta ola de coronavirus, pero el Gobierno no tomará nuevas medidas. “Seguiremos con la estrategia que hemos seguido hasta ahora y que ya nos ha funcionado”, ha asegurado el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del año. Y ha justificado: “También han subido los casos en otros socios europeos”.

Leer más: Margarita del Val alerta de que España ya está en la cuarta ola

En esta reunión, el Ejecutivo ha decidido dejar en manos de los gobiernos regionales la aplicación de nuevas restricciones y que sean ellos los que tomen las decisiones. “Ya sabemos como hay que doblegar la curva- ha asegurado- seguiremos con la estrategia presente, la que aplican las comunidades autónomas”. No obstante, ha reconocido que la situación es “muy preocupante” y ha vaticinado un mes de enero complicado.

Este lunes el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, declaró que “quizás” las navidades “las habíamos pasado mejor de lo que debíamos”, por lo que ahora tocaba asumir las consecuencias. Illa, preguntado por si el Gobierno asumía esta responsabilidad o era de los ciudadanos, ha evitado responder: “Ahora hay que poner el acento en lo que hay que hacer”, ha afirmado. Pero la decisión está tomada: se repetirá la misma táctica que en noviembre.

Illa seguirá de ministro si se aplazan las elecciones catalanas

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. EFE/ Ballesteros

El titular de Sanidad ha insistido en que está centrado “al 101%” en la lucha contra el virus. “Mi objetivo es este y conseguir la velocidad de crucero con la vacunación”, ha aseverado. O al menos así será hasta que comience la campaña para las elecciones catalanas del 14F, cuya celebración está en duda por la complicación de la pandemia en la región.

Leer más: El PSC acusa a ERC de querer retrasar las elecciones por miedo a Salvador Illa

Sobre si es conveniente o no posponer la llamada a las urnas no ha querido pronunciarse. “Es un asunto que debe acordarse por consenso entre el Govern y los partidos”, ha aseverado. “No voy a introducir ningún matiz. Es a ellos a los que les corresponde tomar la decisión”, ha añadido el ministro ante el debate generado en torno a la fecha

Y respecto a si su doble condición de ministro y candidato a la presidencia de la Generalitat al mismo tiempo puede beneficiarle por su visibilidad, Illa ha insistido en que sólo está preocupado en hacer su tarea y combatir el virus: “No sé si esto genera o no genera algún tipo de ventaja. Me da igual”. “Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que cómodas no son”, ha concluido el candidato del PSC.