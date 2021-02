La primera fase de la vacunación excluye a más de 300.000 ancianos que viven en sus casas y a sus cuidadores

Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus que han llegado a España en el primer mes de vacunación son para ancianos que viven en residencias y sanitarios. Este es el orden de prioridad que ha establecido el Gobierno. Sin embargo, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado este martes de que este plan excluye a 310.000 personas mayores dependientes que viven en sus casas, pero que también son vulnerables.

De todos ellos, 32.000 no recibirán la inyección próximamente. “Al no haber sido valorados ni tener resolución no podrán ser vacunados por no saber la Administración quiénes son”, ha criticado la organización a través de un comunicado.

“A estas personas se las deja al albur de que un médico acredite enfermedades que requieran apoyos para la vida diaria, como si el personal de medicina estuviese especializado en valoración de la dependencia”, dicta el texto. Para José Manuel Ramírez, presidente de la organización, este hecho sobrecarga el trabajo de los servicios sanitarios “más si cabe” en plena pandemia.

La vacunación no cuenta con las personas no profesionales dedicadas a los cuidados

También hay que tener en cuenta que la campaña de vacunación no incluye a las más de 134.000 personas dedicadas a los cuidados en domicilios que también están expuestas y pueden transmitir el virus a los más mayores.

Según esta asociación, de las 450.517 personas con prestación económica para cuidados en el entorno familiar, 133.679 tienen el más alto nivel de dependencia, el tercer grado, y necesitan los servicios de una persona cuidadora no profesional que las atiende que, en algunos casos, suele ser más de una. La cifra se eleva hasta 187.833 en el caso de las personas con dependencia severa, los de segundo grado.

Más de 133.000 personas tienen el más alto nivel de dependencia y necesitan los servicios de una persona cuidadora no profesional

Por ello, reclaman que esos trabajadores sean vacunados en las primeras fases ya que “vulnerabilidad es manifiesta”. Los gerentes en servicios sociales recuerdan que el 75 % de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres.

EL plan de vacunación se paraliza en varias comunidades

Estas reclamaciones llegan en un contexto en el que los retrasos en el suministro de las dosis han puesto patas arriba la campaña de vacunación, incluso algunas regiones como la Comunidad de Madrid o Cataluña se han visto obligadas a paralizar la inmunización por la escasez de sueros.

Varios problemas de producción han impedido a las farmacéuticas Pfizer y Moderna cumplir con los compromisos que adquirieron para distribuir sus vacunas en los 27 países de la Unión Europea, lo que ha desencadenado un colapso de los planes de vacunación que se habían puesto en marcha con la previsión de contar con un flujo constante de suministros.

Vacunación contra el coronavirus al personal sanitario del Hospital de Sant Pau (Barcelona), el 4 de enero de 2021 | EFE/QG/Archivo

Aun así, el Gobierno está convencido de que de cara al verano se habrá inmunizado al 70% de los españoles. Pero este cálculo no sale si se tiene en cuenta el número de dosis reservadas por la Unión Europea, que solo permiten vacunar al 22% de los ciudadanos antes de agosto, según ha informado La Vanguardia.

No obstante, esta cifra puede ser más alta a medida que se firmen nuevos contratos o se incremente la producción. En total la CE ha mantenido conversaciones con seis compañías, pero solo cuatro de ellas podrán enviar dosis en el primer semestre del año.