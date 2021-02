Los médicos británicos advierten de un aumento de casos de anorexia y bulimia en pandemia

Las consecuencias de la pandemia de coronavirus son infinitas. Y de las que cada vez está cobrando más peso es la del deterioro de la salud mental. Organizaciones psiquiátricas españolas ya advirtieron recientemente que esperaban un boom de trastornos mentales tras la vuelta a la normalidad. En el Reino Unido ya son una realidad: el número de personas que espera un tratamiento de rutina se ha disparado un 128% en comparación con el año anterior.

Así lo muestran los datos publicados este jueves por las autoridades británicas y que recoge The Guardian. Según este diario, los psiquiatras han advertido que se aproxima una avalancha de casos de trastornos alimentarios. En concreto, y como muestran las estadísticas, ha crecido el número de personas que sufren anorexia y bulimia.

La presidenta de la Facultad de Trastornos de la Alimentación del Royal College of Psychiatrists, Agnes Ayton, ha explicado que este aumento drástico de casos, especialmente de anorexia, tiene su origen en el confinamiento y el aislamiento. “Todavía esperamos que llegue un tsunami de pacientes. No creemos que ya se haya producido y pare”, ha asegurado en declaraciones al citado medio.

Los casos de trastornos alimentarios se cuadriplican en un año

Además, Ayton ha recalcado que el número de personas admitidas de urgencias en el centro en el que trabaja ha pasado de estar en un 20% antes de la irrupción del coronavirus hasta un 80%. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 se ha duplicado el número de niños y jóvenes que esperan un tratamiento urgente en comparación con el mismo periodo en 2019.

En el caso de los adultos, esta experta del Royal College of Psychiatrists ha explicado que no hay datos comparables. Sin embargo, también aprecia un aumento en los casos. “Los servicios están luchando por hacer frente a la falta crónica de financiación y a la capacidad reducida debido al control de la pandemia y las infecciones”, ha lamentado.

Una ambulancia llega a un hospital del Reino Unido en plena pandemia de coronavirus./ EFE

Otra de las consecuencias del incremento de personas con un índice de masa corporal tan bajo que necesitan ayuda urgente, podría ser, según Ayton, el hecho de que, debido a la crisis sanitaria, la visita al médico no se ha hecho a tiempo. “Algunas personas no quieren ver a su médico de cabecera o sienten que no merecen presentarse porque piensan que otras personas con Covid lo merecen más -ha indicado- hay mucha vergüenza relacionada con los trastornos alimentarios”.

“Las personas se sienten fuera de control”

Los cambios en las vidas de todo el mundo en los últimos meses han propiciado que un gran número de personas se sienta “fuera de control”, ha apuntado Ayton. “Un sentimiento que se ha potenciado debido al aislamiento obligatorio que acompañó a los bloqueos pandémicos”, ha agregado. Según esta psiquiátra, el encierro obligatorio tiene un efecto importante en la salud mental de las personas.

“No solo los trastornos alimentarios, sino también la ansiedad y la depresión y el consumo de alcohol. Supongo que, hasta cierto punto, la ansiedad y los trastornos alimentarios están estrechamente relacionados”, ha aseverado la experta.

Por otro lado, Ayton ha destacado que los mensajes dirigidos a personas obesas sobre la importancia de perder peso y hacer ejercicio son “inútiles”. “Aunque también pueden ser activadores para las personas con dificultades existentes”, ha añadido.