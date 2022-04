Moreno reconoce que Olona se lo va a «poner muy difícil» al PP en las elecciones andaluzas

Las elecciones andaluzas son la previa de lo que puede ocurrir en las elecciones generales de 2023. Y no solo eso, también suponen la primera prueba de fuego para el nuevo PP de Alberto Nuñez Feijóo, disparado en las encuestas, que espera que su candidato Juanma Moreno repita al frente de la Junta una legislatura más, esta vez sin gobierno de coalición. Pero Vox no va a ser un rival sencillo y el dirigente popular es consciente de que la presencia de Macarena Olona en Andalucía le «pondrá muy difícil» al PP gobernar en solitario.

Así lo ha asegurado este viernes Moreno en declaraciones a los periodistas, tras visitar la Entidad Local Autónoma de Encinarejo (Córdoba), recogidas por Efe. Y es que la región andaluza le da suerte al partido de Santiago Abascal, ya que fue en este en el primero en el que consiguieron representación en 2018. Consciente de la fuerza que tiene en la comunidad, el partido de extrema derecha juega con una de sus mejores cartas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), atiende a los medios de comunicación durante su visita al municipio cordobés de Lucena, que estos días celebra las fiestas de la Virgen de Araceli. EFE/Salas

Se hicieron de rogar, generaron expectativas e incluso promocionaron un vídeo en redes en el que una mujer aparecía subida a un caballo. Finalmente, este jueves el partido confirmó que Olona era la elegida. «Es una candidata a la que le tengo mucho respeto en términos electorales», ha apuntado Moreno, y le ha mostrado su «máximo respeto». No obstante, ha reconocido que prácticamente no tiene relación con ella, más allá de «un saludo una vez en Ifema».

«Vox está poniendo toda la carne en el asador para que el PP no pueda gobernar en solitario» Juanma Moreno (PP)

«Vox está poniendo toda la carne en el asador para que el PP no pueda gobernar en solitario», ha afirmado el actual presidente del Ejecutivo andaluz. Según una sondeo de IMOP-Insights, elaborado para El Confidencial, si hoy se celebraran los comicios los populares se situarían en una franja de entre 50 y 53 escaños, a unos pocos de los 55 que supone la mayoría absoluta. Sin embargo, todavía queda por ver si funciona el efecto Olona.

Moreno: «Seguiré trabajando para no depende de nadie»

Moreno prefiere no prestar atención a las encuestas pero ha reconocido que los resultados que anticipan le «animan a seguir trabajando para no depender de nadie». «No las tengo en cuenta ya sean buenas o malas», ha indicado.

«Competiremos democráticamente para ver quién es capaz de aglutinar una mayoría social»

«Competiremos democráticamente para ver quién es capaz de aglutinar una mayoría social», ha retado el presidente andaluz en funciones. No obstante, ha recalcado que todavía quedan 51 días para los comicios y que hasta que no se abran las urnas «no se va a saber el resultado».

«Los ciudadano no quieren polarización, sino gobiernos eficaces, equilibrados y moderados, por lo que ahora mismo la «opción mayoritaria de los andaluces es la opción que representa el PP en Andalucía», ha concluido.