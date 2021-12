El PP reprocha a Sánchez que priorice Netflix en catalán a una ley de pandemias en plena sexta ola

El PP ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sucumba a las exigencias de ERC. Y en concreto hay una que molesta más a los populares: que las plataformas audiovisuales tengan la obligación de proporcionar contenido en lenguas cooficiales. Los de Pablo Casado critican que el Ejecutivo, en vez de centrarse en aprobar una ley de pandemias que evite que cada autonomía tome decisiones por su cuenta con disparidad de criterios, se preocupe porque “Netflix se pueda ver en catalán”.

Esta es la principal reivindicación de los populares para enfrentar la crisis sanitaria y evitar los riesgos de la sexta ola. Y es que, según la responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, la crisis sanitaria “vuelve a coger al Gobierno sin los deberes hechos”. En este sentido, la también delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha denunciado la “falta de control” por parte del Ejecutivo en la gestión de la crisis y la “ausencia de coordinación con las comunidades autónomas”.

“El Ejecutivo debería marcar un criterio común a todas las comunidades para evitar la disparidad de medidas que rigen en cada territorio y lanzar, además, un mensaje de seguridad y tranquilidad de cara al exterior”, ha apuntado Levy este miércoles en declaraciones a los medios tras visitar un mercadillo navideño en la plaza de Colón de la capital.

“¿Qué es más importante para el Gobierno, que Rufián vea Netflix en catalán o que haya una ley de pandemias?”

Para los populares, el presidente del Gobierno antepone sus intereses “partidistas y cortoplacistas para mantener en el poder a costa de descuartizar las políticas de alcance nacional”. “¿Qué es más importante para el Gobierno, que Rufián vea Netflix en catalán o que haya una ley de pandemias?”, se pregunta la dirigente de los populares madrileños.

Por ello, Levy ha exigido a Sánchez que decida “si está con los que quieren quebrar la idea de España o en defender los intereses de la nación española y del conjunto de los ciudadanos”.

Andrea Levy.

“El Gobierno no puede demorar ni un minuto más la ley de pandemias que el PP lleva reclamando más de un año y medio para facilitar la coordinación entre comunidades autónomas, no puede haber tanta disparidad de criterios. Si el Gobierno de España no coordina, ¿para qué sirve?”, se ha preguntado.

Levy pide a Alegría que se involucre con la polémica del castellano en las aulas

El PP está sacando provecho de la polémica que ha provocado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que el 25% de las clases en Cataluña se impartan en castellano para atacar al Gobierno. “No pueden mirar para otro lado cuando la Generalitat no cumple las sentencias y compadrea con aquellos que dicen que hay que apedrear a un niño que reclama estudiar en castellano. Qué país estamos construyendo”, se ha cuestionado Levy.

“Pilar Alegría debe dar amparo a esas familias (…) Si no es capaz de hacerlo, que recoja sus cosas y se vaya”

La dirigente popular ha pedido a Sánchez que no consienta este “delirio independentista” y ha exigido a la ministra de Educación que “cumpla con su función y abra un expediente, al menos informativo, sobre lo que está sucediendo en en una escuela de Canet de Mar (Barcelona), donde se ha “amedrentado” a un menor porque su familia ha pedido que se cumpla la ley.

“Pilar Alegría debe dar amparo a esas familias, personarse en el colegio y comprobar lo que está sucediendo. Si no es capaz de hacerlo, que recoja sus cosas y se vaya, porque habrá fracasado en su labor”, ha aseverado. La responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP ha considerado de “una gravedad absoluta” estos hechos y ha mostrado su solidaridad con la familia. “El PP va a exigir que se cumplan las sentencias”, ha concluido.