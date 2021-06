Compromís acusa al Gobierno de priorizar los indultos a la financiación y pide el cese de Montero

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a los indultos, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. Un asunto que ha coincidido con la confirmación, por parte del Ministerio de Hacienda, de que aún no trabaja en la reforma de la financiación autonómica, reclamada desde hace años por la Comunitat.

Esta última información ya provocó que la semana pasada Compromís, socio de Gobierno con el PSPV, presionara al ‘president’ después de que María Jesús Montero reconociera que aún no se había estudiado esta reforma, a pesar de que se había comprometido a ello.

Este martes, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha sugerido a la ministra de Hacienda que «se aparte» si no es capaz de presentar una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, una demanda para la que, desde su punto de vista «hay más clima social» y es «más fácil» que indultar a los condenados por el ‘procés’.

Baldoví: «Si hay un clima adecuado para indultos, me imagino que va a ser mucho más fácil abordar el asunto de la financiación»

Pese a que el valenciano apoya la medida de gracia, ha cargado contra la titular de Hacienda por haber despachado a los representantes de la Comunitat Valenciana que le han reclamado la reforma de la financiación argumentando que ahora «no hay un clima adecuado» para ello.

«Si hay un clima adecuado para indultos, me imagino que va a ser mucho más fácil abordar el asunto de la financiación«, ha comentado Baldoví, tras anunciar que han solicitado que Montero comparezca en el Congreso para explicar su postura sobre la nueva financiación.

Baldoví pide la renuncia de Montero

El diputado de Compromís ha censurado que Montero se haya limitado a invitar a la CV a ponerse de acuerdo con otras comunidades para presentar una propuesta de reforma a Hacienda, cuando, a su juicio, debería ser ella la que se reuniera con las autonomías e hiciera una propuesta.

«Una ministra no puede levantar los hombros, tirar la toalla y decir que no hay clima político. Si no es capaz de aportar soluciones, a lo mejor habría que pedirle que se apartara», ha indicado Baldoví.