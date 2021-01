Oltra descarta una lista negra de los que se han vacunado irregularmente

Parece que la polémica de los vacunados irregularmente no deja de perseguir al Botànic. Esta semana se ha solicitado al Ejecutivo valenciano que haga público el listado de estas personas que han accedido a las vacunas sin estar incluidos en el plan.

La vicepresidenta de la Generalita, Mónica Oltra, ha respondido hoy que la Administración no va a publicar este registro porque no solo incluye solo cargos de los gobiernos, también «ha habido muchos perfiles profesionales que se han apuntado a esa fiesta». Por tanto, podría estar incumpliendo la Ley de Protección de Datos, aunque ha recalcado que tiene «serias dudas» al respecto.

Sí que ha manifestado estar en contra de la «deriva de mucha jauría» contra estas personas. «¿Después vamos a la plaza pública y los apedreamos? (…) Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y redimirse», añadía.

Sobre el decreto que prohíbe a estos recibir la segunda dosis de la vacuna, no ha querido opinar, y por ello, ha señalado: «En principio, el mando único de la vacunación lo ha asumido Ana Barceló». El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, cifró la semana pasada en «menos de 200» los infractores.

Entrada en residencias

Respecto a la entrada en residencias de mayores por parte de personas ajenas a los centros para que se le suministrase la vacuna, la vicepresidenta ha reiterado que serán sancionadas. Incluso ha incluido a aquellos que han ido para «hacer una performance, dejar una caja de Navidad o ir con la prensa a hacerse fotos con las vacunas como si las hubiesen inventado ellos».

«En una residencia no puede entrar nadie, sean concejales, alcaldes o el Papa de Roma». También ha indicado que si se concluye que en algún centro ha entrado alguien no autorizado, será el mismo el que tenga que hacerse responsable de la sanción «por haber permitido la entrada de personas no autorizadas».

Sobre las muertes es las residencias valencianas, Oltra ha valorado que el índice de fallecidos en la CV es «uno de los más bajos de España». Este es del 29,6%, la quinta entre las que menos fallecidos ha registrado. Por detrás de Canarias (13,4%), Murcia (22,5%), Andalucía (27,6%) y País Vasco (29,2%).

Asimismo, ha hecho referencia a la tercera ola, que está teniendo un efecto «muy fuerte» sobre estos centros. En rueda de prensa, se le ha preguntado qué responsabilidad tiene el Consell en estas muertes, Oltra ha respondido: «ahora es el momento de gestionar esta pandemia».

«Son cifras dolorosas, sin duda, pero no son unas cifras que estén ajenas a lo que esta pasando en todo el mundo: se mueren básicamente los mayores», constataba. Acerca de los preocupantes datos de la CV, ha indicado: «Probablemente sea una de las razones por las que he estado tan desatada desde noviembre pidiendo medidas y restricciones».

Posteriormente ha aclarado esta afirmación, subrayando que estaba «ironizando por los calificativos de algunos medios» hacia ella.