Puig llevará a la Conferencia de Presidentes sus exigencias sobre financiación tras atacar a Ayuso

Ximo Puig aprovechó un desayuno informativo en Madrid para atacar la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso y reclamar al Gobierno central la aplicación de un impuesto a los ricos de esa Comunidad. Ahora, de cara a la Conferencia de Presidentes, reivindicará la necesidad de realizar “un cambio urgente en el modelo de financiación autonómica”

Ha sido el mismo jefe del Consell quien ha confirmado sus intenciones tras varias preguntas planteadas por los medios de comunicación tras la toma posesión de los miembros del Consell de l’Audiovisual, que se ha llevado a cabo este miércoles en Castelló de la Plana.

El actual modelo “es injusto y no garantiza la suficiencia para tener un estado del bienestar potente”

Para Ximo Puig “es evidente que para un avance de la equidad entre todos los españoles es fundamental abordar lo más rápidamente posible el cambio de un modelo de financiación autonómica“. Durante su intervención ha subrayado que el actual modelo “es injusto y no garantiza la suficiencia para tener un estado del bienestar potente”.

No obstante, el presidente de la Generalitat Valenciana ha asegurado que para poder desarrollar ese cambio en la pauta aplicada de financiación autónomica “hace falta un acuerdo de país que supere las fronteras partidistas“.

Ximo Puig ha señalado que, a pesar de sus intenciones ya mencionadas, los dos temas base de la Conferencia de Presidentes que se celebrará dentro de dos días son “la urgencia de superación de la pandemia y la reactivación económica y social fundamentada en los fondos europeos”.

Iñigo Urkullu asistirá a la Conferencia de Presidentes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confirmado este mismo miércoles finalmente su participación en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este próximo viernes. La asistencia de Urkullu a la cita que contará con la presencia del rey Felipe VI, era fundamental para el Gobierno tras el plantón anunciado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

No obstante, para el Partido Popular, esta reunión del jefe del Ejecutivo con los líderes autonómicos tiene un solo objetivo: “Echarse una foto con los presidentes y luego irse con Aragonès”.

La decisión del ejecutivo catalán contrasta con la postura de los máximos responsables de otras regiones

Las palabras del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, no distan mucho de las Aragonès, que justificó su ausencia alegando que este tipo de foros “muchas veces son una escenificación, una foto” y no un lugar en el que se “trabaja”, por lo que ha decidido priorizar “la relación bilateral”. Pero esta opción no la tienen el resto de regiones.

La decisión del ejecutivo catalán contrasta con la postura de los máximos responsables de Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón, quienes han destacado la importancia de esta reunión y han asegurado su asistencia a la conferencia.