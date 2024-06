Los mejores consejos de TikTok para aprovechar las rebajas según Pilar Ibáñez

Con la llegada de las rebajas, muchos consumidores se preparan para aprovechar al máximo los descuentos y encontrar las mejores ofertas. En TikTok, una de las plataformas de redes sociales más influyentes en la actualidad, creadores como Pilar Ibáñez, conocida como @piibre, comparten valiosos consejos para hacer compras inteligentes durante estos periodos de descuentos. Aquí, recopilamos y analizamos algunos de los mejores consejos de Pilar para ayudarte a navegar las rebajas con éxito y maximizar tus ahorros.

1. Crea una lista de favoritos

El primer consejo de Pilar Ibáñez es fundamental: antes de que empiecen las rebajas, crea una lista de favoritos con todos los productos que deseas adquirir. Añadir estos artículos a tu lista de favoritos, aunque algunos no estén disponibles en el momento, te permitirá tenerlos siempre localizados y listos para ser revisados rápidamente cuando comience el periodo de descuentos. Esta estrategia elimina la necesidad de buscar entre todo el catálogo de la tienda cada vez que quieras comprobar la disponibilidad de un producto, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

2. Revisa la disponibilidad regularmente

Una vez que hayas añadido tus productos deseados a la lista de favoritos, es esencial revisar regularmente la disponibilidad. Durante el periodo de rebajas, los precios suelen bajar semana a semana y, con frecuencia, se reponen los productos que inicialmente no estaban disponibles. Según Pilar, muchas veces se pueden encontrar devoluciones y reposiciones, y algunas prendas que no se venden en tienda pueden aparecer más tarde en la web. Tener los artículos en tu lista de favoritos te permitirá estar al tanto de estas actualizaciones de manera eficiente.

3. Sé paciente y espera por mejores descuentos

La paciencia es clave durante las rebajas. Pilar Ibáñez aconseja no comprar inmediatamente al inicio de las rebajas, ya que los precios tienden a disminuir progresivamente. Esperar puede llevarte a conseguir artículos con descuentos mucho más significativos. Pilar menciona que ha conseguido prendas originalmente valoradas en más de 120€ por tan solo 19€ gracias a esta táctica. Por lo tanto, esperar un poco más puede resultar en ahorros sustanciales.

Un escaparate en rebajas. Foto: artyplan.com

4. Anticipa el comienzo de las rebajas

Para aquellos que no quieren perderse las mejores ofertas, Pilar sugiere estar preparados antes de que empiecen oficialmente las rebajas. Si las rebajas comienzan a las 8:00 am, pon una alarma a las 7:50 am y empieza a recargar la página constantemente. A veces, las rebajas pueden comenzar unos minutos antes, y estar listo te dará una ventaja sobre otros compradores.

5. Utiliza tiendas internacionales para ver los descuentos anticipadamente

Un truco ingenioso que comparte @piibre es utilizar la web de Zara global y seleccionar un país donde las rebajas ya hayan comenzado, como Italia. Esto te permite ver el porcentaje de descuento anticipadamente, aunque los precios pueden variar dependiendo del país. Esta información te dará una idea clara de qué esperar y te permitirá planificar mejor tus compras.

La rebajas en la web de Zara Italia. Foto: web de Zara

6. Consulta la web de Zara en China para ver los descuentos por adelantado

Si no quieres esperar tanto tiempo y prefieres preparar tu cesta con antelación y tranquilidad, @piibre recomienda una estrategia adicional: buscar la web de Zara en China a través de Google. Al acceder a este enlace, podrás ver todos los productos rebajados, aunque aparezcan en la moneda china. Aunque los precios estén en yuanes, podrás ver claramente el porcentaje de descuento aplicado a cada artículo. Esta información te facilita planificar tus compras y añadir productos a tu cesta sabiendo exactamente cuáles estarán rebajados.

Las rebajas en la web de Zara en China. Foto: Web de Zara.

7. Prioriza prendas de fondo de armario y necesidades básicas

Finalmente, Pilar recomienda centrarte en adquirir prendas de fondo de armario y artículos básicos que puedas usar año tras año. Durante las rebajas, es tentador comprar artículos de moda impulsivamente, pero invertir en piezas clásicas y esenciales puede ofrecerte un mejor valor a largo plazo. Prendas básicas y versátiles no solo serán útiles temporada tras temporada, sino que también justificarán la inversión debido a su uso prolongado.

Aprovechar las rebajas puede ser una tarea abrumadora, pero con los consejos adecuados, puedes maximizar tus ahorros y hacer compras inteligentes. Pilar Ibáñez, a través de su cuenta de TikTok @piibre, nos ofrece una guía clara y práctica para navegar las rebajas con éxito. Desde crear una lista de favoritos y revisar la disponibilidad regularmente, hasta ser paciente y esperar por mejores descuentos, estos consejos están diseñados para ayudarte a conseguir las mejores ofertas posibles.

No olvides anticipar el comienzo de las rebajas y utilizar trucos como revisar tiendas internacionales y la web de Zara en China para estar un paso adelante. Y sobre todo, prioriza las prendas de fondo de armario y necesidades básicas para obtener el máximo valor de tus compras. Con estos consejos, estarás bien preparado para aprovechar las rebajas al máximo.