Carrefour tiene de oferta el conjunto de sofá y mesa ideal para crear tu terraza de ensueño

La primavera-verano ya está prácticamente aquí.Dentro de muy poco tiempo tendremos entre nosotros la nueva temporada de sol, jardín, terraza… Afortunadamente, en la Península podemos disfrutar de muchos días de sol y buen tiempo a partir del próximo mes. O eso es lo que dice la AEMET. Así que para todos los que tengan en casa un buen porche o una terraza que quieran aprovechar al máximo, lo mejor es montarse un rincón de relajación, con una silla, unas mesas para las visitas, para tumbarse y disfrutar del buen tiempo…

De hecho, es temporada de ello. Antes de que llegue el verano, muchas personas se apresuran por tener todo preparado para la llegada del buen tiempo. Como te decimos, una de las mejores opciones para disfrutar al máximo de tu espacio exterior es con unos sofás y mesas donde te puedas relajar. Pero, ¿dónde podemos encontrar un buen set o conjunto?

Dale un toque distinto a tu jardín o porche con este conjunto de muebles de Carrefour

No hace falta ir demasiado lejos para encontrar algo en precio. En Carrefour, por ejemplo, podemos encontrar un conjunto de rinconera más mesa de madera de acacia estilo Bali a un precio de escándalo… Ten en cuenta que, como aún no es la época perfecta para ello, el precio aún no ha subido, ya que no hay demasiada demanda. Pero una compra inteligente es adelantarse a la temporada.

Así que hoy te traemos este conjunto, hecho en madera de acacia 100%. Es un conjunto muy bonito, con estilo Bali, de madera anaranjada y cojines de color grises. Además, es rinconera, por lo que tiene forma de ‘L’ como si fuese un sofá chaise longue. Podrás adaptarlo a cualquier esquina o rincón y darle un toque aún más peculiar.

Vayamos por partes. El set se compone de una mesa de 80 cm x 50 cm x 40 cm, también de madera. Luego el sofá tiene tres piezas, dos asientos laterales y otro que hace esquina. Todos tienen la misma medida: 75 cm de largo y de ancho. Luego tienen cojines de poliéster de 250 gramos, que se pueden desenfundar con la cremallera para lavarlos. Ni pesan ni ocupan espacio, por lo que los días de lluvia los podrás guardar dentro de casa.

Este set rinconero está con una increíble oferta en Carrefour

Y si lo que te preocupa es que llueva o algo similar, no te preocupes lo más mínimo. La madera de acacia está recubierta, para que no se acabe degradando con el paso del tiempo. Naturalmente no se puede dejar durante demasiado tiempo, pero por unos días no pasará absolutamente nada.

¿Y qué hay del precio? Como te decíamos al principio está en oferta. Antes podíamos encontrarlo en Carrefour por 549 euros, pero ahora en oferta se puede adquirir por 399 euros… Y si tienes problemas de logística, en la web de Carrefour te lo podrán enviar a domicilio, en la puerta de tu casa rápidamente. ¡Así que no lo dudes! Ganarás horas de relax y tus visitas (y tú) quedaréis encantados con este conjunto rinconero de Carrefour.