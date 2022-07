Lidl ha pasado de ser una cadena de supermercados secundaria en nuestro mercado a ser una de las más importantes. Y buena culpa de ello la tiene la más que clara y decidida apuesta de la cadena germana por una constante ampliación de su catálogo de productos, ya sea en el ámbito de la cocina, el hogar o la ropa.

Y es que en la Lidl tienen prácticamente de todo, hasta tal punto que no sería descabellado asegurar que buena parte de sus ventas no llegan por parte de productos de alimentación o limpieza, los productos habituales en los supermercados, sino por el resto de categorías.

En Lidl tienen ofertas para los y las que buscan desde ropa a juguetes pasando por complementos para hacer deporte o incluso productos de jardinería y bricolaje. Eso sí, seguramente, en todo lo que son complementos para la cocina y el hogar, Lidl parece estar siempre uno o dos pasos por delante que buena parte de su competencia, ya que es aquí donde la cadena germana juega mejor sus cartas.

El cortador de patatas de Lidl, disponible por solo 9,99 euros.

El cortador de patatas de Lidl

Un buen ejemplo de ello es un aparato con el cual podrás cocinar en casa unas patatas fritas para que te queden igual que las que te puedes comer en cadenas de comida rápida como McDonald’s, ahora sin la necesidad de desplazarnos hasta el propio restaurante para ello.

Se trata de un cortador de patatas de lo más especial. Y es que, como bien podemos observar con un simple vistazo a los accesorios que incorpora este producto de Lidl, llega con un accesorio que permite dos tipos diferentes de corte: uno para patatas más finas y otro para patatas más gruesas.

Gracias a su sistema de palanca, cortar patatas es muy fácil con este aparato y, ojo, también muy barato. Y es que, como no podía ser de otra manera siendo como es un producto Lidl, el precio ‘low cost’ es una de sus mejores armas. Algo que no implica que no estemos hablando de un producto de calidad, puesto que cuenta con una hoja de acero inoxidable, además de contar en su estructura con una pata con ventosa que hace que sea muy sencillo utilizar este producto y nada peligroso.

Por otro lado, por sus medidas no estamos hablando de un gran armatoste, ya que solo cuenta con un tamaño de 24x12x13 cm. Además, como bien vemos en la página web de la cadena germana, el precio de este cortador de patatas es de tan sólo 9,99 euros, una solución más que sencilla y económica para disfrutar de unas patatas fritas con un corte perfecto, tal y como las cocinan en algunos de los restaurantes más famosos del mundo.