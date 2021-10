La pasta de dientes blanqueadora de Mercadona con polvo de perla por menos de 2 €

Mercadona no piensa dejar que otra marca le quite el liderazgo. La cadena de supermercados es un éxito en alimentación bajo su marca blanca Hacendado, pero no es la única. La empresa de Juan Roig también triunfa con Deliplus, la firma bajo la que engloba todos sus productos de belleza. La marca siempre busca fórmulas para sorprender a sus clientes o “jefes”, como les llaman. Y encima a productos ‘low cost’.

Mercadona tiene por costumbre imitar cremas o colonias de lujo para ponerlas a la venta a precio de bajo coste. Pero hay otros productos que también son todo un éxito en ventas por ser revolucionarios. Podemos encontrar un sinfín de productos dentro de esta sección como puede ser cremas antiedad o reafirmantes. Sin embargo, en esta ocasión no te vamos a hablar de ninguna de ella, sino de una pasta de dientes que nos ha llamado potencialmente la atención.

El éxito de este dentífrico quitamanchas

La principal característica de esta pasta es su poder de blanqueamiento. Con ella lucirás la sonrisa más bonita y perfecta. Se trata del dentífrico Dental Pearl blanqueador que se comercializa bajo la marca Deliplus. Se vende en tubos de 100 ml. Y el precio de cada uno de ellos es de 1,95 euros.

Como se puede leer en la parte trasera, esta pasta está indicada para eliminar manchas, potenciar el blanqueamiento y controlar el sarro. Si se usa de forma habitual se evitará la aparición de nuevas manchas. Lo curioso son sus elementos, contiene polvo y extracto de perla que contribuyen a revitalizar las encías. Además, tiene un sabor avainillado que deja un sabor fresco. Te quedarán los dientes más blancos que a Paula Echevarría

Este producto no se recomienda para niños menores de 7 años. Su uso es igual que el de cualquier otra pasta de dientes. Rociar un poco de pasta de dientes en el cepillo y cepillarte durante dos minutos, importante hacerlo una vez después de cada comida, tres veces al día.