Mercadona añade a su oferta de bebidas zumos con alcohol

Si algo hay admitirle a Mercadona es que tiene el don de salir de la zona de confort de los productos que ofrece y ofrecer productos de calidad a bajo precio. Además parece que con un ojo es capaz de analizar los gustos y preferencias del mercado interior y, con el otro mirar hacia el mercado exterior, lo que la convierte en la franquicia de supermercados más puntera a la hora de innovar.

Además, Mercadona tiene en cuenta que España es un país muy plural, con una alta migración tanto de países latinoamericanos como del norte de África y es que el contacto con estas culturas tan diferentes no hace sino enriquecer la gastronomía de nuestro país. Así, no es de extrañar que Mercadona haya traído productos más propio de paladares mediterráneos, pero no españoles, y latinos.

Por otro lado, y con perdón de los habitantes del norte de España, en nuestro país nos decantamos por el consumo de cerveza, vino y bebidas alcohólicas destiladas y, admitámoslo, las bebidas con graduación a base zumo nos suenan algo extrañas. Pues bien, la gigantesca cadena de supermercados ha decidido traer exactamente eso: bebidas alcohólicas elaboradas a base de zumos de frutas.

En resumen, se trata de sidras, como la clásica bebida asturiana elaborada a base de manzana y, de hecho, uno de estos productos es una bebida de manzana, mucho más común a nuestro paladar.

No obstante, como muchas cosas en Mercadona, hay truco: y es que no han parado ahí ya que han innovado con otros sabores que, si bien conocemos, son más propios de paladares latinos.

En este sentido, la marca Cider Wild Panther incluye también refrescos con alcohol de mango y maracuyá, fresa y lima un cuarto sabor de mora.

Como es tradición en Mercadona, los productos, a parte de tener un magnífico sabor afrutado, son baratos, y es que cuestan 0’90 euros el botellín y también se pueden comprar en pack de 12 unidades, al precio de 9’60 euros.

Además, se trata de bebidas alcohólicas con una graduación suave, ya que con un 4’5% de alcohol, no será muy diferente a beber un botellín de cerveza o tomar un vaso fresquito de sidra asturiana.

En definitiva, estas bebidas se convertirán en tu perfecto acompañante para tomar como vermut o en las tardes calurosas de la primavera y el verano que están por venir.