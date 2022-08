Este es el dinero que te va a costar urbanizar un terreno urbanizable

Si estás pensando en construir tu propia casa, ya sea de obra nueva o prefabricada, lo primero que debes tener es un terreno para poder edificar. No obstante, debes que tener en cuenta que existen diversos tipos de terrenos y no todos los terrenos presentan las condiciones necesarias para ser modificados o están catalogados como terrenos no urbanizables.

Por esta razón, antes de buscar terrenos en venta es necesario conocer los tipos de suelos y sus características por muy atractivo que pueda ser su precio. Así, dependiendo del tipo de terreno donde quieras asentar tu vivienda, el precio puede variar de forma considerada.

Tipos de terreno

El terreno idóneo para construir tu vivienda es el urbano, ya que cuenta con todas las licencias, servicios e instalaciones para construir. Además, edificar en este tipo de terrenos es mucho más rápido, puesto que permiten empezar con las obras desde el minuto uno de adquirirlos.

Los suelos urbanizables son los que pueden pasar a ser urbanos y, por ende, en los que se puede llegar a edificar tras una serie de trámites administrativos. Deberás solicitar una licencia para urbanizar que el Ayuntamiento deberá aprobar junto con un plan parcial y un proyecto de reparcelación. Todo ello conllevará un coste extra.

Por último, los terrenos rústicos tienen limitaciones en función del uso que se le vaya a dar a la vivienda y la comunidad autónoma en la que se encuentre, no está permitido construir en todas. Además, los suelos rústicos no suelen reunir las infraestructuras necesarias.

Según el portal Idealista, Klic Arquitectos fija en 43.500 mil euros el presupuesto total para urbanizar en un terreno urbanizable en una superficie de 38.709 m² y una edificabilidad de 20.000 m².

No obstante, el precio de este tipo de vivienda depende de muchos factores, entre ellos, los la ubicación, la superficie de la parcela, la capacidad edificable y la orografía. El precio final también dependerá de la calidad de la construcción y de los extras añadidos.