El gigante ruso del acero Severstal dejará de suministrar a la UE como represalia por las sanciones

El grupo siderúrgico ruso Severstal, que preside el magnate ruso Alexei Mordashov, ha confirmado el cese de las ventas de acero a la Unión Europea como consecuencia de las sanciones impuestas al segundo hombre más rico de Rusia y principal propietario de la compañía.

«Decidimos confirmar oficialmente la interrupción de las entregas a la UE en relación con las sanciones impuestas a nuestro accionista. Estamos redirigiendo los flujos de materias primas a mercados mundiales alternativos», ha informado Severstal en un comunicado recogido por la agencia rusa Tass.

La mayor siderúrgica rusa vende anualmente alrededor de 3 millones de toneladas de acero a la UE, el principal mercado para las exportaciones de Severstal.

Una fuente próxima a la compañía indicó a la agencia que la suspensión de los envíos afectará tanto a las empresas como a intermediarios, añadiendo que Severstal buscará redireccionar los productos hacia los mercados de Oriente Próximo, Asia y Sudamérica.

Mordashov se aleja de la invasión de su país a Ucrania

«No tengo absolutamente nada que ver con la aparición de las actuales tensiones geopolíticas y no entiendo por qué la UE me ha sancionado», aseguró Mordashov.

Según un comunicado citado por el diario alemán Handelsblatt, Mordashov calificó la guerra en Ucrania como «una tragedia» para los dos países. «Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda,» lamentó el empresario.

El multimillonario aseguró que nunca ha estado relacionado con el mundo de la política, por lo que expresó su incomprensión ante las sanciones que le fueron impuestas este lunes a él y a otras 25 personas más, entre ellos empresarios, funcionarios del Kremlin y oficiales del Ejército.

Mordashov, el cuarto hombre más rico de Rusia

Mordashov, que según la revista ‘Forbes’ era en 2021 el cuarto hombre más rico de Rusia, tiene vínculos con el banco Rossiya, que según la Unión Europea se ha beneficiado de la anexión rusa de Crimea, así como con un grupo que controla medios que difunden la versión del Gobierno ruso sobre la guerra. Además, cuenta con un tercio de las acciones de la agencia de viajes TUI, la mayor del mundo.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, la UE, junto con otros países, impuso sanciones masivas para atacar directamente a la economía rusa como castigo por el conflicto bélico.

Estas sanciones abarcan desde multas a los bancos implicados, a límites en el acceso a los mercados de capitales europeos, la prohibición de comercio entra la UE y las regiones controladas por los rebeldes o la prohibición de viajar a territorio europeo y la congelación de bienes en el mismo.

Con el rublo cayendo en picado hasta un 40% frente al euro y el dólar, los ministros de Economía y de Finanzas de los Veintisiete se reunirán este mismo miércoles en un encuentro extraordinario para abordar las sanciones al Kremlin.