El IEE no ve margen para subir impuestos y alerta que eliminar las Socimis agravará la crisis de vivienda

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, no ve que exista margen para las subidas de impuestos en España y reclama que la reforma fiscal que pretende ejecutar el Gobierno vaya por los cauces adecuados y se centre en mejorar la eficiencia del gasto público, ya que Hacienda recauda 95.000 millones de euros más que antes de la pandemia pero el déficit público es superior a esa referencia.

En una rueda de prensa para presentar su informe sobre Competitividad Fiscal, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha cuestionado la propuesta de reforma fiscal que se debería debatir este lunes en el Congreso de los Diputados, asegurando que está generando «incertidumbre» y «falta de confianza», lo que va a provocar «pérdida de talento» y de inversiones en el corto plazo.

«El procedimiento de los impuestos no es el adecuado y muchas veces se utiliza la recaudación o los impuestos como un arma política, más que como un instrumento para recaudar de forma justa y efectiva», ha censurado Fernández de Mesa.

Para los responsables del IEE es más importante saber «dónde se ha gastado ese dinero» y creen que el Gobierno podría ser «mucho más selectivo en el gasto» en lugar de apostar por más subidas tributarias. «No hay margen para aumentar más la fiscalidad», ha incidido Fernández de Mesa.

Así, y a pesar de que existe una brecha de cuatro puntos en la presión fiscal sobre el PIB en nuestro país en comparación con la Unión Europea, en el IEE apuntan a que este indicador no es el adecuado ya que no representa el «esfuerzo fiscal» de una economía como la española, con un alto nivel de paro y de economía sumergida. «Podemos tener en España tipos mucho más altos que en Europa y tener una presión fiscal mucho más baja que en la Unión Europea: al tener una economía sumergida mayor cae sobre un menor tipo de gente», ha asegurado el presidente del think tank.

Leer más: Yolanda Díaz también quiere vetar que las Socimis destinen sus viviendas al alquiler turístico o de temporada

En este sentido, Fernández de Mesa ha recordado que «muchas veces el que paga finalmente el impuesto no es el que parece que finalmente se le grava», como en el caso de la banca, que afecta especialmente a los accionistas y pequeños ahorradores.

En el caso de las Socimis, cuyo régimen fiscal específico está en peligro por el acuerdo de PSOE y Sumar, el IEE apunta a que esto podría agravar la situación del mercado de la vivienda, ya que habría menos promociones y, por ende, menor oferta de casas.

Sobre el informe presentado este lunes, y que IEE elabora en colaboración con Tax Foundation, este constata la pérdida de competitividad fiscal desde la pandemia: en esta edición sitúa a España en el puesto 33 de los 38 analizados, cuando en 2019 se encontraba en el 23.

«Esto muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y cotizaciones sociales», apuntan desde el IEE en un comunicado.