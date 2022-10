Fracasa el plan para instalar puntos de recarga de coches eléctricos por falta de inversión

El próximo 1 de enero de 2023 el mapa del vehículo eléctrico en España estaba listo para cambiar. El Gobierno establece la obligatoriedad de instalar puntos de recarga de baterías de coches eléctricos de acceso público en aparcamientos no residenciales privados. Finalmente, y salvo milagro de última hora, esta situación no podrá llevarse a cabo. Los actores implicados piden al Ejecutivo que replantee los planes.

El planteamiento inicial era bastante exigente. El Real Decreto-Ley 29/2021 aprobado a finales de 2021 define la obligatoriedad de instalar un punto de carga por cada 40 plazas de parking en todos los aparcamientos no residenciales privados que tengan más de 20 plazas.

Además, se deberá disponer de un punto de carga extra por cada 40 plazas disponibles; es decir, un parking para más de 40 vehículos tendrá dos cargadores, uno para más de 80 ofrecerá tres, y así sucesivamente. También se añadirán estaciones de carga en los aparcamientos de más de mil plazas por cada 100 espacios.

Inicialmente, los principales agentes implicados fueron optimistas. Pensaban que, de un modo u otro, se podría llegar a esa cifra. O al menos se haría el esfuerzo. Ahora, todo eso ha saltado por los aires tras la subcomisión de Industria celebrada esta semana.

Los más contundentes han sido en la patronal de la distribución Anged. Proponen un plazo transitorio de 3 años para instalar 20.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en sus establecimientos comerciales. En concreto, el secretario general de la asociación, Marcos Casado, ha solicitado una «mayor proporcionalidad y racionalidad» en el despliegue de la red de infraestructura de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, ante la «imposibilidad» técnica y material de poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el 1 de enero de 2023.

Un hito imposible de alcanzar

Durante su intervención parlamentaria en la subcomisión de Industria, Casado señaló que solo las empresas de Anged deberán acometer la instalación de 20.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, frente a los 17.000 totales que hay ahora en toda España.

Con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada punto de recarga, el despliegue de esta red no sólo requiere de una fuerte inversión para las empresas, si no de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que no se da en estos momentos.

En este contexto, España es el único país de la UE que ha decidido adelantar 2 años los requisitos mínimos establecidos por la Directiva europea de eficiencia energética. Por eso, desde Anged se propone un plazo transitorio mayor para la obligación de implantación de los puntos de recarga. En concreto, Casado ha propuesto un plan progresivo para instalar el 20% del total de plazas antes del 1 de enero de 2023, el 50% antes del 1 de enero de 2024, y el 100 % de las estaciones de recarga para el 1 de enero de 2025.

¿Y qué pasos se van a dar ahora?

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, desde el Ministerio de Industria tendrán que asumir que cumplir con los planes del Real Decretro-Ley será imposible. Entre otras cosas porque la subcomisión creada a tal efecto tendrá un volumen de trabajo muy importante durante las próximas semanas. En plural.

Es decir, la subcomisión ha sido creada para recoger las voces de todos los afectados, entre los que se encuentran las empresas eléctricas, centros comerciales y de ocio, hospitales, hoteles, fabricantes de vehículos… y, una vez que se hayan atendido a las demandas, se intentarán aplicar.

Entre las demandas, según ha podido saber este medio, se encuentran medidas fiscales o planes reales de subvenciones que lleguen a los bolsillos necesarios. Solo así se podría acelerar el ritmo en la implantación de puntos de recarga. En ningún caso se llegará al hito que se plantea para el 1 de enero; principalmente, porque la inversión necesaria es imposible ejecutarla en estos momentos.