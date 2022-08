Idealista tiene a la venta 9.000 casas en la playa desde 20.000 euros

Tener en propiedad una casa junto a la playa es uno de los sueños de aquellos más apasionados al verano y al mar. Y es que soportar las olas de calor frente al mar o paseando por cualquier puerto es mucho más llevadero que en una ciudad. Por ello, el portal inmobiliario Idealista ha puesto a la venta 9.000 casas pequeñas y estudios en la playa desde 20.000 euros.

No obstante, en todos los casos se trata de casas pequeñas de no más de 60m2 o viviendas en alquiler para pasar una estancia determinada. También hay que tener en cuenta que las segundas residencias de verano pueden ser alquiladas en invierno y pagar con ese dinero la hipoteca de la vivienda que has adquirido.

Y es que comprar una segunda residencia no es una decisión fácil de tomar, ya que supone un gran desembolso económico. Los estudios pueden ser la opción más asequible en comparación a una vivienda al uso, tanto a la hora de comprar la vivienda como a la hora de mantenerla y decorarla, cumpliendo la misma función que una residencia más grande.

Las ventajas de tener una casita cerca del mar

Si no estás convencido de dar el paso y adquirir una casa pequeña cerca de las horas, estas son las principales ventajas de estas viviendas:

Es más económico, necesitarás menos muebles y ahorrarás en aspectos como la luz.

No es necesario dedicarle gran parte del tiempo a la limpieza. Tendrás más tiempo para ti y para tus vacaciones.

No necesitas planear tus vacaciones con antelación, puedes disfrutar de tu casa cuando quieras.

Puedes sacarle partido y rentabilidad a esa vivienda en la playa: puedes tenerla en alquiler los meses o semanas que tú no vayas a disfrutar de ella.

Es una inversión, es una casa que siempre vas a tener, incluso cuando te jubiles.

Estas son algunas de las casas que ha publicado el portal inmobiliario en su web en las costas españolas desde 20.000 euros: Benidorm, Torrevieja, Empuriabrava, Arona, Benalmádena, Roses, Salou, La Manga del Mar Menor, Lloret de Mar, Calpe, Roquetas de Mar, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Vera, Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, San Bartolomé de Tirajana, Torrox, Alicante, Marbella, La Villajoyosa, Castell-Platja d’Aro, Calvià, Cádiz, Guardamar del Segura, Mogán, Peñíscola, Cambrils y San Pedro del Pinatar.