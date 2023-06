La recaudación del Estado crece más del doble que la renta de los españoles durante la ‘era Sánchez’

Los ingresos fiscales del Estado por habitante crecieron más del doble entre 2018 y 2022 que la renta per cápita de los españoles, de acuerdo con datos de Eurostat. Así, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la recaudación del Estado por habitante ha aumentado en un 18%, en tanto que el PIB per cápita lo ha hecho solo en un 8%.

El Estado pasó de recaudar 472.140 millones en 2018 a ingresar 570.521 millones a las arcas públicas en 2022. Por habitante, esto implica pasar de 10.119 euros por habitante en 2018 a 12.027 euros el pasado año. Un incremento que también se ha hecho notar en términos relativos al PIB: los ingresos representaron el 43% del tamaño de la economía española el año pasado, cuando en 2018 era del 39,2%.

En términos de ingresos, España está convergiendo con Europa, ya que la media de la Unión Europea es del 46,5%, a poco más de tres puntos porcentuales. En 2018 la distancia era de siete puntos. Por compararlo con nuestro entorno, la recaudación representa un 47,1% del PIB de la zona euro, el mismo porcentaje que en la locomotora Alemania. Las otras dos economías en el podio de la Unión, Francia e Italia, recaudan un 53,4% y un 48,8%, respectivamente.

El gasto per cápita crece tres veces más

No solo los ingresos del Estado se han acelerado en los cinco años desde que Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy. También el gasto público por habitante se ha acelerado un 24% entre 2018 y 2022, de acuerdo con los datos estadísticos de Eurostat. España destinaba 10.724 euros por cada español en 2018, una cifra que ha aumentado hasta los 13.321 euros en 2022. De nuevo, en términos relativos con el PIB, el gasto ha escalado seis puntos en cinco años: del 41,8% al 47,8%. Ahora mismo está a solo dos puntos de la media europea.

De nuevo, poniéndolo en relación con la zona euro, España aún no alcanza los niveles de la media de la eurozona, que es del 50,7% del PIB. Tampoco el de Alemania, donde hay una distancia de casi dos puntos: el gasto público germano es del 49,7% de su economía. Más elevados son los niveles de Francia e Italia, de nuevo, que superan la mitad del tamaño de su economía: 58,1% en el caso galo y el 56,7% del PIB, en el caso italiano.

Y, sin embargo, este incremento del Estado del Bienestar (motivado, en gran parte, por el impulso al gasto público que se dio durante la pandemia) no se ha traducido en un incremento al mismo nivel de la renta per cápita. En 2018 este indicador, que surge de dividir el total del producto interior bruto (PIB) entre el total de la población en un año determinado, fue de 25.760 euros. En 2022, esta cifra alcanzó los 27.870 euros.

Con todo, esta ligera evolución (un 8%) tiene mucho que ver con los efectos que tuvo la pandemia: 2020 y 2021 arrojaron descensos de la renta per cápita en comparación con 2018, poniendo fin a una década seguida de incrementos, debido al impacto que tuvo el COVID-19. No solo en nuestro país: la renta per cápita cayó en el conjunto de los Veintisiete.

La brecha de renta se agranda con Europa

Y si bien en términos absolutos ha habido un incremento de la renta per cápita, cuando nos comparamos con Europa vemos que desde 2018 la brecha con nuestro entorno se hace más grande. Tomando como base la media de la Unión Europea (100), España marcó un 85% de la media de PIB per cápita del conglomerado en 2022. Una ligera mejora en comparación con los dos ejercicios anteriores, cuando en 2020 y 2021 representó un 83%. Sin embargo, la diferencia con las grandes potencias de nuestro entorno es clara: Alemania, la locomotora europea, estuvo 17 puntos porcentuales por encima de la barrera europea en 2022. Francia marcó un 102% e Italia, un 96%.

La OCDE ya hizo notar a finales del año pasado que nuestro país había sido el miembro de la organización donde más había aumentado la presión fiscal en la última década, más de siete puntos del PIB. Sin embargo, matizaron que esto no se debió a más medidas impositivas. Tuvo mucho que ver con una recaudación que aumentó a un ritmo mayor de lo que creció la economía y, también, a que la pandemia hizo aflorar gran parte de la economía sumergida que había en nuestro país.

Otro punto a tener en cuenta es la inflación: el incremento de los precios ha provocado también que las bases imponibles de algunos impuestos aumenten. También la subida de los salarios. Todo ello ha favorecido un incremento de los ingresos públicos y también que la presión fiscal (los ingresos sobre el PIB) hayan aumentado hasta casi converger a niveles europeos.