Nuevos consejos de la OCU para pagar con el móvil

El pago a través del móvil se ha vuelto cada vez más habitual. De hecho, un 37% de los españoles emplea su dispositivo en sus compras, según el ‘Estudio de tendencias de pago móvil en España’ elaborado por la fintech Pecunpay y Visa. Además, un 55% de usuarios encuestados de pagos móviles confesó utilizarlo en sus compras cotidianas, por lo que los importes no suelen superar los 50 euros.

Y es que, pagar con el dispositivo no aporta solo sencillez y rapidez, sino que también puede contribuir a llevar un mayor control de los gastos. Sin embargo, un uso despreocupado puede aumentar el riesgo de sufrir un uso fraudulento. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado distintas recomendaciones a la hora de emplear este método de pago. Te las explicamos a continuación.

Pago a través del móvil

En este sentido, la organización recuerda que para pagar con el teléfono móvil es necesario que el dispositivo disponga de NFC (Near Field Communicaction). «Se trata de una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite transmitir datos entre dos dispositivos que se encuentren muy próximos», indica.

Una persona desbloquea su teléfono móvil. Foto: Pixabay.

Dado que el funcionamiento de este tipo de pagos es parecido al de las tarjetas contactless únicamente se debe acercar el móvil al TPV para efectuar el pago. Asimismo, es indispensable que el establecimiento disponga de un TPV o un datáfono contactless. El usuario también ha de configurar una app de pagos como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o la app de la entidad financiera en la que se sea cliente.

Recomendaciones

«Pagar con el móvil es si cabe algo más seguro que pagar con una tarjeta contactless, ya que es necesario desbloquear la pantalla del teléfono para pagar, y para ello un ladrón deberá conocer tu PIN, patrón o poseer tu huella dactilar», remarca la OCU.

Leer más: La advertencia de la OCU para quienes tengan ahorros en el banco

Además, en caso de ser víctima de un uso fraudulento, el usuario está protegido. Pues, tal y como recuerda la organización, el «límite máximo de la responsabilidad del titular por la utilización fraudulenta de un instrumento de pago antes de la comunicación del robo o la pérdida es de 50 euros».

La OCU insiste en la importancia de «mantener actualizado el sistema operativo», así como «instalar un antivirus» en el terminal. Asimismo, aconseja desactivar el NFC siempre que no se esté utilizando, pero también desactivar el sistema y quitar las tarjetas si se entrega a un tercero, por ejemplo, para llevar a cabo una reparación.

En esta línea, recomienda no dejar el teléfono a la vista de otras personas cuando no se utiliza y evitar conectarse mediante redes públicas o no seguras, es decir, las que no pidan contraseña de acceso. La organización también sugiere bloquear la pantalla con un «PIN fuerte, un patrón complicado o la huella dactilar».

Leer más: Esto cuesta calentar una casa según la OCU

Entre los consejos de la OCU también se encuentra el bloqueo de la tarjeta SIM con un PIN y evitar que el número sea el mismo que la contraseña usada para desbloquear la pantalla.