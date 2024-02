Planas organiza una cata de tomates ecológicos españoles con aceite de oliva extra en el ministerio

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, organizó este viernes una cata de tomates españoles ecológicos aliñados con aceite de oliva extra, después de las declaraciones de la víspera de la exministra gala Ségolène Royal en las que dijo que el tomate bio español es «falso e incomible».

Planas montó esta degustación en la sede del ministerio tras el encuentro que mantuvo con los representantes de las principales organizaciones agrarias, a los que convocó por las movilizaciones que han convocado en defensa de medidas de apoyo al campo.

Al término de esta reunión, el ministro anunció en rueda de prensa la celebración de la cata tras ser preguntado por las palabras de la exministra gala, e invitó a los periodistas y a los interlocutores de las asociaciones del campo a participar en la prueba.

«Con esta cata, van a poder comprobar en la práctica que esas lamentables manifestaciones (de Goyal) no solo no son ciertas, sino que podemos vanagloriarnos de lo contrario», afirmó el ministro.

Planas explicó que «España tiene registradas 502 variedades de tomate de las 4.000 que hay en la UE, y de ellas hay 37 de principal comercialización, que tienen «absoluta garantía y con un mercado fantástico». «Somos el segundo país en producción de la UE y quinto del mundo en producción ecológica y ahí me quedo. La cuestión está clara, no solo no hay ningún problema, sino que es un motivo de orgullo».