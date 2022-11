Seguro de vida: ¿es necesario para una hipoteca?

Si tienes intención de contratar un préstamo hipotecario y te preguntas si es necesario contratar un seguro de vida, la respuesta es no. Y es que, tal y como se desprende de la ley hipotecaria en vigor desde junio de 2019, los bancos no pueden obligar a los clientes a contratar este tipo de productos para pedir una hipoteca y es decisión del cliente contratar o no los productos que ofrece la entidad bancaria.

De hecho, años atrás la contratación de productos vinculados era obligatorio y los bancos aprovechaban este vacío legal para aumentar sus beneficios, obligando a los clientes a contratar seguros para obtener el préstamo necesario para adquirir la vivienda en la que estaban interesados.

Así funciona un seguro de vida en una hipoteca

Aunque el seguro de vida no sea indispensable para contratar un préstamo hipotecario, puede que estés interesado en contratarlo. Este tipo de seguro sirve para que quienes tú quieras reciban una cantidad de dinero en caso de fallecimiento o para que tú la cobres si añades la cobertura por incapacidad permanente absoluta.

Hipotecas. Pixabay.

En el caso de asociar un seguro de vida a una hipoteca, la entidad emisora del préstamo recibirá el capital dado que el objetivo del seguro es pagar la deuda hipotecaria. Así, el seguro de vida funciona como una garantía para que, en caso de fallecimiento, los herederos no que asumir el coste de la hipoteca, o bien tú mismo si tienes añadida la cobertura por incapacidad permanente o absoluta.

¿Puedo cancelar un seguro de vida?

Ante la pregunta de si se puede cancelar un seguro de vida, la respuesta es sí. Estos seguros se renuevan de forma anual, por lo que es conveniente avisar a la entidad bancaria con al menos un mes de antelación a la renovación para que el banco pueda hacer efectiva la cancelación.