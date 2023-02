El Corte Inglés sube su apuesta en el negocio eléctrico para captar clientes con Sweno

El mercado eléctrico español ha vuelto a resurgir a nivel comercial. Eso supone un problema y, de igual modo, una ventana de oportunidades. Cada compañía juega sus cartas. En este contexto, El Corte Inglés ha decidido apostar por la vía de la promoción. Se trata de un empujón más para Sweno, su marca energética.

En concreto, la firma ha vuelto a relanzar su promoción cruzada junto a la gran distribuidora. De esta manera, los clientes que contraten los servicios energéticos de Sweno tendrán un regalo: una tarjeta de compra de El Corte Inglés por importe de 60€. Algo que, en estos momentos donde se miden todos los gastos, puede suponer un aliciente.

Se trata de una buena jugada por parte de la compañía presidida por Marta Álvarez, sobre todo, porque cada vez es más complejo poder diferenciarse de las demás comercializadoras. Y no solo eso; Sweno es una marca que todavía está en fase de reconocimiento, por ello, asociar su nombre a un gigante como El Corte Inglés puede servir para ese ‘efecto llamada’. Y más en un momento donde los clientes han tomado conciencia de lo sencillo que es cambiar de compañía.

Además, desde Sweno hacen un gran reclamo al aunar ambas marcas. Es decir, nunca lo han escondido, pero ahora quieren sacar mayor rédito de ello. Por eso, insisten en la web oficial de la eléctrica que, al contratar con ellos, lo hacen con el Grupo El Corte Inglés.

Y es que, ante la gran competencia del mercado, no queda otra que intentar buscar fórmulas diferentes. Sobre todo, porque la diferencia de ofertas sigue marcada por la capacidad que tienen las grandes compañías para ofrecer tarifas competitivas. Algo que se nota mucho cuando los costes se elevan.

El Corte Inglés acepta el reto

En concreto, según las referencias del portal de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y a Competencia (CNMC), Iberdrola y Endesa, principalmente, son las comercializadoras que pueden ofrecer los precios más bajos del mercado libre.

Cabe recordar que Sweno, al igual que el resto de comercializadoras independientes, solo pueden hacer ofertas en el mercado libre. Mientras, la tarifa regulada (PVPC) queda en manos de los grandes grupos.

Es por este motivo, junto a las tradicionales polémicas sobre las compras de energías bilaterales que hacen las grandes compañías a sus propias productoras de electricidad, por el que las compañías pequeñas tienen más difícil competir. Una situación que no es sencilla, ni siquiera para un gigante como El Corte Inglés.

Y es que, cabe recordar, tal y como publicó ECONOMÍA DIGITAL, que por el momento la captación va a un ritmo más lento de lo esperado. No obstante, esta situación la están viviendo muchas compañías. Un ejemplo reciente ha sido el lanzamiento de una marca eléctrica por parte de Vodafone España, de la que todavía no hay cifras, aunque no se espera gran captación en una fase inicial.