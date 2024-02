Reynés señala a la falta de liquidez como el lastre de Naturgy en Bolsa: «Tiene un impacto muy relevante» 

Naturgy no coge el vuelo en el Ibex 35 ni con los resultados récord. La gasista liderada por Francisco Reynés, que este martes ha informado al mercado de unas ganancias de 1.986 millones de euros, no logra remontar la cotización el selectivo nacional. La energética, pese a reportar unas métricas crecientes y haber cerrado el ejercicio con un beneficio un 20% superior al del anterior año, no convence a los inversores.

La acción de la firma nacional cotiza en estos momentos sobre los 22,12 euros, mínimo de los últimos dos años y medio, o lo que es lo mismo, desde la OPA fallida de IFM. Naturgy marca una caída del 1,60% en una jornada marcada por la presentación de sus resultados, los cuales «han superado las expectativas», tal y como ha asegurado el presidente ejecutivo de la compañía este martes.

Naturgy, lastrada por su exclusión de los índices MSCI

Reynés cree que Naturgy está lastrada en el mercado de valores por su exclusión de los índices MSCI. Pese a que el directivo mallorquín ha señalado tres puntos relevantes que podrían explicar la cotización en negativo, han hecho especial énfasis en la salida de Naturgy de los índices MSCI.

La cotización en negativo «tiene mucho que ver con lo que ya anunciamos en un hecho relevante hace 10 días: hemos sido excluidos de los índices MSCI», ha indicado Reynés preguntado por la evolución bursátil de la compañía.

El ‘número uno’ de la gasista ha explicado que la exclusión se da por la «situación de la liquidez». «Hemos sido excluidos de uno de los índices más relevantes porque nuestra liquidez no llegaba al mínimo exigible«, ha añadido el directivo.

El «free float es bajo»

Reynés ha agregado que la escasa liquidez se debe a que el «el free float es bajo». Naturgy cuenta con un accionariado altamente atomizado, en la que conviven varios inversores que tienen posiciones mayoritarias, lo que resta espacio para otros accionistas que quieran entrar en el capital.

En el accionariado de la firma de origen catalán destacan Criteria Caixa, con el 26,7% del capital; CVC Capital, con más del 20% del capital; seguido de GIP, que posee el 20% del accionariado y que, si nada cambia, pasará a manos de BlackRock. Tras estos, aparecen otros inversores con tenencias elevadas, como IFM, que cuenta con el 15,01% de Naturgy, o Sonatrach, que posee más del 3% de la gasista.

Esta situación ha conducido a la firma española a ser excluida del que, como apunta Reynés, es uno de los índices más relevantes en materia bursátil.

«Cuando la presión vendedora es mayor que la voluntad compradora, los precios caen» Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy

El directivo considera que el descenso en el selectivo nacional deviene de que «muchos inversores tienen la obligación» de vender cuando una compañía es excluida de un índice relevante. El presidente ha agregado que «cuando la presión vendedora es mayor que la voluntad compradora, los precios caen«.

Reynés estima que los descensos continúen hasta el próximo 29 de febrero, jornada en la que MSCI sacará a la compañía del índice. Para el mandatario de la energética, «el efecto liquidez tiene un impacto muy relevante».

Naturgy pagará 40 céntimos de dividendo

Por otro lado, Naturgy ha reafirmado su voluntad de distribuir un dividendo de 1,40 euros a los accionistas.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy. Imagen: Naturgy

Tras los pagos ya realizados de 0,50 euros por título, el presidente ha asegurado este martes que propondrá en la siguiente Junta de Accionistas, que se celebrará el próximo 2 de abril, la propuesta de un dividendo complementario de 40 céntimos por acción para cubrir la cantidad total a distribuir por la energética.