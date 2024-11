La victoria de Trump da alas al Sabadell frente a la opa: BBVA tiene 30 millones de clientes en México

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos da alas al Sabadell en su defensa frente a la opa hostil lanzada por BBVA.

Uno de los argumentos esgrimidos por el banco presidido por Josep Oliu frente a la oferta de BBVA ha sido insistir en la dependencia del segundo mayor banco español de México, y la volatilidad del sector financiero mexicano.

Esa dependencia restaría atractivo a la opa sobre Sabadell, sostiene el banco catalán, algo que la victoria de Trump está demostrando hoy. El beneficio récord logrado por BBVA el pasado año fue gracias al mercado mexicano, país en el que cuenta con 30 millones de clientes.

Fuentes financieras consideran no obstante que la caída que está sufriendo también hoy miércoles Sabadell en Bolsa, con mínimo negocio en México, muestra la correlación que el mercado siente ahora que hay entre las acciones de las dos entidades, y que si la prima ofrecida se estrecha por caídas de los dos valores, es precisamente porque se descuenta que la opa va a salir adelante.

El valor del peso mexicano frente al dólar se deprecia este miércoles un 3,10%, según datos de Bloomberg consultados por este diario, y el valor en Bolsa de BBVA se está desplomando, registrando una caída de más de un 6% a las 13 horas en España (Sabadell sufre una caída ligeramente inferior).

Donald Trump. Foto: Jefferee Woo/Tampa Bay Times via / DPA

La opa de BBVA sobre Sabadell «ha descarrilado», aseguró en septiembre el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, quien subrayó, en una intervención en un foro económico, que la cotización de BBVA se estaba resintiendo por su dependencia del mercado mexicano.

De acuerdo a documentación presentada ante la CNMV por BBVA, consultada por este diario, en 2023 los activos del banco en México representaban el 22,4% del total (el 59% en España, el 8,8% en Turquía).

El pasado año el banco español logró un beneficio de 8.019 millones, aportando el negocio del grupo en México el 66,6% del total, sin considerar el Centro Corporativo. Los resultados atribuidos fueron de 2.755 millones de euros en España; 5.340 millones en México; 528 millones en Turquía; 613 millones en América del Sur; y 389 millones en Resto de Negocios.

El grupo español cuenta con 1.706 oficinas en México (1.882 en España), y con 14.500 cajeros automáticos (4.720 en España). El banco emplea en el país a 46.891 personas, frente a una plantilla en España compuesta por 27.510 personas.

Esta misma semana Donald Trump aseguró en un mitin que, si era elegido presidente, una de las primeras llamadas que haría sería a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

«No la conozco, pero me dicen que es una mujer amable», comentó el republicano, para después agregar que impondría aranceles del 25% a los productos importados de México si el país no lograba frenar el flujo de «criminales y drogas». Y añadió que si el arancel del 25% no funcionaba, lo subiría al 50% o al 75% si hiciera falta.

Estados Unidos mantiene un acuerdo comercial en vigor, firmado en 2020, con México y Canadá, por el que la mayoría de los artículos y mercancías que cruzan las fronteras de los países están libres de aranceles. México es el segundo comprador de productos estadounidenses, tras Canadá, y el segundo proveedor, después de China.

La nueva presidenta de México ha declarado recientemente que, en el caso de Trump ganara las elecciones, las relaciones entre los dos países seguirían siendo amistosas.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, mantiene una excelente relación con el Gobierno mexicano.

El pasado mes de mayo Torres inauguró la reunión anual de consejeros de BBVA México, en la que intervino Claudia Sheinbaum. «Lo que es bueno para México, obviamente, es bueno para BBVA», dijo entonces el presidente del banco español. Obviamente, lo que es malo para México, es malo para BBVA.