La gran apuesta de TVE en Cataluña, sin audiencia

30 de septiembre de 2020 (04:55 CET)

TVE se ha lanzado a la caza de TV3 en Cataluña, pero algunos cazadores regresan a casa con las manos vacías. No es que la gran apuesta de Enric Hernández —director de información y actualidad de RTVE— y Rosa María Mateo —la administradora provisional única desde hace más de dos años— no esté dando los resultados deseados, sino que no está dando resultados.

La punta de la lanza de la nueva temporada de TVE en Cataluña es el programa matinal de actualidad Cafè d'idees, conducido por la reconocida periodista Gemma Nierga, antiguo icono de la Cadena SER. Estrenado el pasado 21 de septiembre, con horario de las 8.00 a las 10.00 horas y emisión en La 2 en Cataluña de lunes a viernes, el magazín no ha logrado hasta ahora superar los 7.000 espectadores de media, muy por debajo de toda expectativa.

Ese récord lo consiguió el pasado jueves 24, cuando se hizo con una cuota de espectadores del 1,8%, según datos de RTVE a los que ha accedido Economía Digital. Ese mismo día, su competencia directa en TV3, Els matins, tuvo una cuota del 14,9% para una audiencia media de 76.000 personas, casi diez veces más que la gran apuesta matinal del ente en Cataluña, según datos proporcionados por Barlovento Comunicación.

En torno a 7.000 espectadores de media ya es un dato minúsculo incluso para una televisión autonómica, pero está lejos de ser la norma en el tiempo que lleva Cafè d'idees en antena. Sus primeros dos días al aire, el lunes 21 y el martes 22, tuvo una audiencia de 1.000 espectadores (el 0,1% y el 0,2% de cuota, respectivamente); el miércoles 23 dio un salto hasta los 6.000 televidentes (el 1,8%) y el viernes 25 cayó a los 2.000 (el 0,4%).

Los datos contrastan sobremanera con los de Els matins, el matinal al que TVE quiere someter por medio de Cafè d'idees. El día 21, el magazín de la televisión catalana cosechó una audiencia de 85.000 personas (el 19,1% de cuota); el martes 22, de 91.000 (el 20,1%); el miércoles 23, de 76.000 (el 16,5%); el jueves 24, de 67.000 (el 14,9%); y el viernes 25, de 78.000 (el 18,4%). El peor dato de Els matins supera con creces cualquiera de Cafè d'idees.

En la franja de las 8.00 a las 10.00 horas, entre el 14 y el 28 de septiembre, ninguna otra de las principales cadenas ha tenido peores datos en Cataluña que La 2. Su cuota media en estas dos semanas fue de un paupérrimo 0,7%. Le superaron TV3 (el 19,5%); La Sexta (el 18,1%); Telecinco (el 9%); La 1 (el 6,9%); Antena 3 (el 6,5%) y Cuatro (el 1,8%).

Ni Puigdemont dispara la audiencia de TVE

El nuevo matinal de TVE en Cataluña ha contado con entrevistas a importantes dirigentes independentistas como el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ahora presidente en funciones), o la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi. Pero quizá su invitado más reconocido lo tuvo este pasado lunes 28 de septiembre, cuando Nierga entrevistó vía telemática a Carles Puigdemont, fugado a Bélgica desde el otoño de 2017.

Para bien o para mal, la presencia del expresidente catalán que organizó el referéndum ilegal del 1-O suele generar atención, pero no fue el caso en TVE. Fuentes del ente público han confirmado a este periódico que la cuota de audiencia del programa este lunes fue nuevamente del 0,1%, representatitvo de apenas unos 1.000 espectadores. La entrevista fue muy criticada por la condición de huido de Puigdemont, y francamente salió a pagar.

Mientras Puigdemont conversaba con Nierga sobre el procés y la entonces inminente inhabilitación de su vicario, Quim Torra, sin que prácticamente nadie sintonizara en directo la entrevista, Els matins de TV3 se hacía con una cuota de audiencia del 16% y captaba una media de 78.000 espectadores; es decir, el programa de la televisión catalana multiplicó por 78 la media de Cafè d'idees.



Carles Puigdemont en una entrevista en el programa 'Cafè d'idees' de TVE en Cataluña, el 28 de septiembre de 2020 | RTVE

"Apuesta complicada"

Enric Hernández y Rosa María Mateo participaron el pasado 9 de septiembre en la presentación de la nueva temporada de TVE en Cataluña, que tiene la particularidad de que cuatriplica los contenidos locales en catalán, que han pasado de 14 a 48 horas en un solo tirón. Mateo ha hablado de apostar por el catalán en TVE prácticamente desde sus inicios como responsable del ente público y tiene planes de incrementarlo el próximo año.

La idea fue una propuesta inicial de Mateo pero ha sido Hernández quien se ha encargado de ejecutarla. El exdirector de El Periódico, colocado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la corporación, admitió en el acto de presentación de la temporada que se trataba de una "apuesta complicada" por la circunstancia de la pandemia y porque el Estado no tiene presupuestos nuevos desde hace dos años.

Hernández allanó el camino durante el segundo trimestre del año, cuando puso en marcha una batería de ceses y nombramientos en el área informativa de todo el ente público, algunos de los cuales salpicaron el centro territorial de Cataluña, donde reina la animosidad en torno a la cúpula del ente y la opacidad de todos sus movimientos. "Hay una cuestión política en la movilización de recursos a Barcelona", dijo a este medio una fuente de la casa.

Ademàs del Cafè d'idees conducido por Nierga, esta nueva temporada cuenta con programas como La Metro, un informativo enfocado en Barcelona ciudad presentado por Quim Barnola; En lìnia, un programa de entretenimiento conducido por Jèssica del Moral; y Obrim fil, una tertulia de debate social moderada por Xavier Sardà, entre otros.