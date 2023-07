Cerrojazo informativo de la negociación Sánchez-Puigdemont: «Os enteraréis cuando esté hecho»

El PSOE ha optado por una máxima en este verano y de aquí a septiembre: no sólo perfil bajo a nivel de agenda y descanso decretado para todos, sino que los movimientos que haya que hacer de cara a la negociación con Junts, no sólo de investidura, sino también para la conformación de la Mesa del Congreso y de los grupos parlamentarios, serán prácticamente secretas. Según fuentes de la dirección del PSOE, no lo van a «trasmitir, ni ahora ni más adelante».

¿Por qué? Estas voces de Ferraz creen que, de hacerlo, «el foco se pondría ahí» y la gente de Junts se podría «revolver». Eso sí, dan por hecho que habrá pacto con Junts y con el resto de partidos progresistas para investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, aunque ha insistido en que no habrá amnistía ni referéndum en Cataluña, y confían en poder ir a la ronda de contactos con el rey con todos los apoyos necesarios.

Fuentes de la cúpula socialista señalan que van a hablar con los grupos «con calma» y a «negociar adecuadamente» para poder investir a Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones generales del pasado domingo, y dan por sentado que lo lograrán, ya que se muestran muy confiados en que no habrá una repetición electoral y en que la legislatura avanzará con un gobierno liderado por el PSOE.

Nada de amnistía o referéndum, pero abiertos a otras cosas

«Se conformará una mayoría progresista, de progreso», sostienen las mismas fuentes, que comentan que intentarán ir «con los apoyos» a la ronda de contactos con el rey Felipe VI, que es quien debe proponer a un candidato para la investidura, aunque aseguran que en el PSOE no tienen prisa para que llegue ese momento.

Desde Ferraz, aseguran que Sánchez será investido presidente incluso aunque el PSOE pierda algún escaño por el recuento del voto CERA (españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero), pero no desvelan nada sobre las negociaciones con otros grupos por «prudencia», para así lograr que lleguen «a buen puerto». Lo que dejan claro desde la cúpula socialista es que el PSOE no permitirá que haya una amnistía y un referéndum en Cataluña, como pide Junts, aunque están dispuestos a estudiar otros asuntos.

Bolaños descarta un ‘Tamayazo’

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, también ve «totalmente imposible» que haya diputados socialistas que apoyen una investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y celebra que ahora los populares consideren al PSOE «un partido de Estado y constitucionalista».

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Bolaños ha rechazado una opción planteada públicamente por Vox, que cree que Feijóo puede encontrar apoyos suficientes entre algunos «socialistas buenos» para impedir que haya un nuevo gobierno de la izquierda liderado por Pedro Sánchez. «Lo veo totalmente imposible», ha dicho Bolaños, que además ha puesto en duda que Feijóo vaya a presentarse a una investidura. «Yo creo que el PP para esconder su fracaso está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede detener una investidura (de Sánchez). A las pruebas me remito, algunos partidos le cierran la puerta en las horas siguientes a recibir su llamada», ha añadido en alusión al PNV.

A Feijóo le gustaría que el PSOE le dejara gobernar al haber quedado el PP en primer lugar tras las elecciones generales del pasado domingo, pese a no contar con los apoyos parlamentarios suficientes, y el martes comentó que los que han ganado las elecciones son «dos partidos de Estado».«Me ha llamado la atención y le agradezco a Feijóo que ahora diga que el PSOE es un partido de Estado y constitucionalista después de todos los insultos y todas las falsedades que hemos soportado en los últimos años, nunca es tarde», ha comentado Bolaños.