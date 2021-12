El acoso a la familia de Canet llega a los tribunales: la Fiscalía estudia si hay delito de odio

El acoso contra la familia de Canet de Mar que pidió que se cumpliera la ley para que su hijo pudiera recibir el 25% de la enseñanza en castellano llega a los tribunales. Varias entidades han denunciado ante la Fiscalía de Barcelona, que ya ha abierto una investigación para determinar si los mensajes publicados en las redes sociales suponen una incitación al odio o discriminación.

“Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian” o “Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo. No son bienvenidos ya que no quieren a Cataluña. Ya se pueden ir por dónde han venido”, son algunos de los mensajes que se han leído en Twitter en los últimos días y que podrían tener consecuencias legales.

En concreto, la Fiscalía ha admitido a trámite las denuncias de Hablamos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe y Vox, según ha informado este viernes El Mundo. El Ministerio Público ha apuntado que va a “valorar y estudiar la trascendencia de estos tuits” y que intentará identificar a los usuarios que escribieron estos tuits ya que muchos de ellos son anónimos.

Vox acusa a Jaume Fàbrega de incitar a “apedrear” la casa del niño

En su escrito, Vox ha señalado al gastrónomo, escritor y ex profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Jaume Fàbrega como el autor de la publicación que incitaba a ir a “apedrear” la casa del niño que fue acosado en Canet de Mar, según ha informado el citado medio. También ha apuntado contra un agente de la policía catalana y miembro de Mossos Por la Independencia, Albert Donaire, por animar a marginar al menor en clase.

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en su denuncia ha afirmado que los tuits publicados suponen una amenaza para la familia y ha asegurado que el colegio en el que se ha levantado la polémica se recogen firmas y se han colgado carteles en la asociación de padres de alumnos (AMPA) para reivindicar que el 100% de las clases se impartan en catalán.

Independentistas radicales convocan una manifestación

Y mientras tanto, Independentistas radicales han convocado este viernes una manifestación de rechazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), que obliga a que un mínimo del 25% de las clases se haga en castellano. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) –el brazo estudiantil de la CUP– pretende que la concentración salga del colegio de Canet de Mar, donde estudia el alumno de educación infantil acosado por pedir educación bilingüe.

Leer más: Cs planta cara al Govern y pide garantizar la escolarización del castellano en Cataluña

Un hecho que denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha puesto en conocimiento de la consellería de Interior que el SEPC pretende dar inicio de la manifestación frente al centro donde estudia el alumno afectado este 10 de diciembre a las 16:30, hora de salida de salida escolar.