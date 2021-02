El nuevo rebrote en Cataluña desmonta los planes del Govern

El coronavirus coge fuerza en Cataluña. En los últimos diez días, tras las elecciones del 14-F, los indicadores epidemiológicos han empeorado y la pandemia ha vuelto a entrar en fase expansiva. Así ha ocurrido justo en el momento en el que el Govern tenía previsto anunciar una relajación de las medidas que, finalmente, tendrá que esperar.

La reunión para tomar esta decisión, prevista para este jueves, se retrasa al viernes mientras los grupos de trabajo del Plan de Emergencias de Protección Civil de Cataluña (Procicat) analizan la situación. Los expertos comenzaron este miércoles a trabajar en diferentes propuestas para flexibilizar las restricciones a partir del próximo lunes pese a la tendencia negativa de los datos.

De hecho, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, aseguró este miércoles que era partidario de “dar aire a los que no tenían”, refiriéndose así a los sectores más ahogados por las duras limitaciones impuestas en la región desde el pasado 7 de enero. No obstante, Argimon dejó claro que se trata tan solo de una opinión, ya que no es a él a quien le corresponde tomar esta decisión.

Personal sanitario del Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) trabaja en la UCI para enfermos de COVID-19. EFE/Quique Garcia/Archivo

Por el lado contrario, la consellera de Salut, Alba Vergès, comentó que la situación dibuja “semanas complicadas” y no es recomendable “planear una desescalada ni una apertura”. Y es que no descarta que la región sufra una cuarta ola. De momento, la Generalitat mantiene el confinamiento comarcal y la hostelería solo puede servir en mesa desde las 7.30 horas hasta las 10:30 de la mañana, y luego de 13.00 a 16:30 horas.

Más de 50 días de restricciones sin mejoría real

Ya son más de 50 días de duras restricciones, pero la mejora real todavía no ha llegado. Cataluña llegó al día de los comicios con la pandemia en descenso. En aquel momento la velocidad de transmisión de la Covid-19 estaba en un 0,81, mientras que ahora, según los últimos datos publicados este jueves por el Departamento de Salud, alcanza ya el 1,02. Es decir, por cada 100 casos positivos se contagian 102 personas.

En cualquier caso, Argimon no cree que la llamada a las urnas sea el origen de este rebrote ya que el empeoramiento se produjo poco después de las votaciones, sino que lo achaca a la propagación de la variante británica, que supone ya el 40% de las infecciones y que lleva camino de convertirse en la predominante.

Cataluña vuelve a sumar casi 2.000 contagios en un día

En las últimas 24 horas Cataluña ha contabilizado 1.978 nuevos contagios y 22 muertes más. Como aspecto positivo, a pesar del repunte de los últimos días, la presión hospitalaria ha disminuido. En total hay 1.824 pacientes con coronavirus hospitalizados, 94 menos que la víspera, de los que 569 están graves en la UCI, 18 menos que el día anterior.

El riesgo de rebrote (EPG), que mide el crecimiento potencial de la epidemia, crece por quinto día consecutivo y se sitúa en 276 puntos, tres puntos más que este miércoles, mientras que la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (IA14) se mantiene en 277, por encima de la media nacional.

Al menos, el dato de positividad (porcentaje de pruebas que dan positivo) ha bajado hasta el 5,44% después de cinco días consecutivos de ascensos. Sin embargo, sigue por encima del 5 % que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece para considerar controlable la pandemia.