Escrivá estalla y niega que se amplíe el cálculo de las pensiones a 35 años

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, niega ahora que se vaya a ampliar el cálculo de las pensiones a 35 años. Sin ocultar su profundo enfado con los medios, el ministro aconseja escuchar “al ministro responsable y no a lo que viene en otros sitios”.

Escrivá insistió este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, en que están “trabajando con los agentes sociales” y que “el periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo”, dijo en una tensa entrevista. Se está “desviando la atención” con un tema “que no ha existido y que no va a existir”.

Fuentes cercanas al ministro desvelan a Economía Digital que, en realidad, el Gobierno manejó borradores para elevar el cómputo de la pensión a 35 años pero el lunes no se incluyó en la ficha enviada a Bruselas.

Preguntado por si con estas declaraciones estaba haciendo un reproche a los medios de comunicación o a miembros del Gobierno, el ministro no ha querido entrar en eso. “No lo sé. No le puedo decir. No tengo los elementos como para tener un criterio fuerte y no me siento en la capacidad para opinar”, aseveró Escrivá.

En relación a las afirmaciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que una medida como la ampliación del periodo de cálculo a 35 años no llegaría al Parlamento, Escrivá ha querido dejar claro que estas cosas no son la realidad que él vive en el seno del Gobierno.

“No es la realidad que yo vivo, en éste y en otros temas, como el Ingreso Mínimo Vital. Hay como un patrón. No es la primera vez que oímos cosas que luego no se compadecen con lo que luego se legisla. Igual soy un ingenuo y me pierdo un poco en todo esto”, respondió el ministro, que añadió que el mismo día en que Iglesias dijo eso él dio otra entrevista negando lo de la ampliación del periodo de cálculo.

“El sistema de pensiones es bastante sostenible”

El ministro asume que el poder adquisitivo del pensionista no se puede recortar y que habrá que hacer ajustes para que la edad efectiva de jubilación se ajuste a la edad real.

Esto se hace eliminando la posibilidad de jubilación obligatoria en los convenios o desincentivando la jubilación anticipada. Pero, a pesar de ello, defiende que “el sistema de pensiones español es bastante sostenible”, sostuvo.

“Lo explicamos a Bruselas, lo explicamos al Congreso y lo explicamos a todos los niveles. Todo esto que ha salido jamás ha estado en nuestra narrativa ni me lo habrán oído decir a mí”, contestó.

Asimismo, matizó que el cambio del modelo de cálculo tiene muchos elementos, es un conjunto de ajustes paramétricos que habrá que estudiar, porque se lo han pedido en el Pacto de Toledo y aún no se ha hecho.

“El marco laboral ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay que hacer un análisis riguroso para poder contestar a las recomendaciones del Pacto de Toledo”, zanjó.