Feijóo acusa de «corrupción política» a Sánchez por pactar la amnistía

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, de «corrupción política» por haber pactado la investidura a los acusados por el procés para conseguir los votos tanto de Junts como de ERC, lo que garantizará su reelección al frente de La Moncloa.

«Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política», ha acusado el jefe de la oposición desde la tribuna del Congreso, en respuesta al discurso de investidura de Pedro Sánchez. «Yo no soy presidente porque no me vendo, ni vendo a los españoles», ha lanzado.

Una acusación que no ha sentado nada bien a Pedro Sánchez, que en su réplica ha tachado de «atrevido» hacer esa acusación. «Su antecesor habló de un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado y echar por tierra el caso de la señora Ayuso», ha dicho, ante la cara de circunstancias de la propia líder madrileña, presente en la tribuna.

Feijóo: «La amnistía destruye la convivencia»

El líder popular ha utilizado la amnistía como arma arrojadiza contra el presidente del Gobierno, subrayando que, a pesar de lo que ha dicho el líder socialista, no permitirá cerrar una brecha en la sociedad catalana. «La amnistía no mejora la convivencia, la destruye», ha asegurado, acusando al PSOE de «liquidar el principio de igualdad».

«No hay ninguna mayoría ideológica en esta coalición, salvo que Junts haya haya enterrado todo lo que queda de CiU, o que el PNV haya decidido cambiar el tractor por la hoz y el martillo», ha ironizado Feijóo.

Feijóo ha acusado de incoherencia a Sánchez por sus vaivenes sobre la amnistía y le ha preguntado si su cambio de opinión con respecto a la constitucionalidad parte de un cambio en el propio texto constitucional. «España no le debe nada a nadie y los que causaron gran perjuicio a la Nación y a la democracia tienen su responsabilidad», ha dicho el líder popular.

Sánchez: «No es presidente porque no se lo permite la ultraderecha»

Sánchez ha acusado a Feijóo y al Partido Popular de llevar «30 años» de no respetar la legitimidad del Gobierno cuando ellos no están en el Gobierno. Igualmente, ha criticado esa defensa del PP de la Constitución cuando llevan «cinco años incumpliéndola y España sigue adelante».

«Todos los grupos de esta derecha se declaran incompatibles con la ultraderecha, todos menos el PP, que por obra del señor Feijóo se ha abrazado a la ultraderecha», ha indicado el candidato a la investidura. Sánchez ha bromeado sobre la alegación de que el líder popular «rechazó ser presidente». «Señor Feijóo, usted no es presidente del Gobierno no porque no quiera serlo, sino porque no se lo permite la ultraderecha», ha zanjado.

Sánchez, que ha tachado a Feijóo de «falso ganador y real perdedor», ha asegurado que el problema de Feijóo en Cataluña «no es la amnistía, es su incapacidad de formar mayorías parlamentarias».